“Es negribu būt tas Grinčs, kas sabojā Rīgas domes Ziemassvētku ballīti par labiem rādītājiem,” tā smejot TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja Latvijas restorānu biedrības prezidents Jānis Jenzis, diskutējot par tūrisma nozari un Rīgas domes publiskoto jaunāko informāciju piektdien, 11.oktobrī, ka Rīga piedzīvo stabilu tūrisma atjaunošanos, ar 14% pieaugumu pirmajos septiņos 2024.gada mēnešos salīdzinājumā ar to pašu periodu iepriekšējā gadā.

“Nav jau jābūt lielam tūrisma ekspertam, lai redzētu, ka Vecrīga ir diezgan pamirusi. Visi tie restorāniņi, suvenīru veikaliņi, kas orientējas uz tūristiem, ir aizslēguši savas durvis,” norādīja Jenzis, stāstot par saviem novērojumiem galvaspilsētas centrā. Viņš sacīja, ka ar kolēģiem no Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas monitorējot vienu konkrētu rādītāju – cik cilvēki un cik naktis paliek viesnīcās un viesu mājās? “Mēs nesen analizējām šo Rīgas piemēru un bēdīgi konstatējām, ka, ja mēs salīdzinām ar 2019.gadu un šodienu, tad Rīga atpaliek gan no Viļņas, gan no Tallinas. Rīgai ir mīnus 35% – par vairāk nekā trešdaļu atpaliekam istabu nakšu skaitā,” atzina Jenzis.

Eksperts TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja, ka būtu nepieciešama “intensīvāka sadarbība” ar Rīgas domi, lai tūrisms galvaspilsētā attīstītos. Jenzis vēlētos, lai tikšanās ar Rīgas domniekiem būtu biežāka un tūrisma nozares pārstāvji varētu šajās reizēs “nākt ar saviem priekšlikumiem, nevis kā Grinčiem tagad sabojāt ballīti”. Turklāt par kopējiem tūrisma rādītājiem nekas īsti netiek pateikts, jo izcelts kā pozitīvs tiekot kāds viens statistikas rādītājs.

“No tās atbildes aizpeld un nekas netiek pateikts… Tā ka tā sadarbība ar pilsētu tūrisma nozarē ir ļoti maz. Neviens no tiem, kas veido pilsētas tūrisma mārketinga politiku, īpaši nekonsultējas, un to rezultātu mēs redzam,” secina Latvijas restorānu biedrības prezidents Jenzis. “Protams, ir jauki, ka ienāk tie kruīza kuģi un tie labi izskatās, tie cilvēki izstaigā Vecrīgu, bet viņi nepaliek viesnīcās un netērē daudz naudas,” piebilda eksperts TV24 raidījumā.

Kā informēja Rīgas dome šā gada 11.oktobrī, tad tūrisms Rīgā atjaunojas ar stabilu tendenci, gada pirmajos septiņos mēnešos sasniedzot 14% pieaugumu salīdzinot ar pērno gadu. Tāpat Latvijas galvaspilsēta veiksmīgi pielāgojas globālajām pārmaiņām tūrisma nozarē, vairāk piesaistot Rietumvalstu tūristus, kuri aizstāj agrāk dominējošos tūristus no Krievijas.

Rīga veiksmīgi pielāgojas globālajām pārmaiņām tūrisma nozarē, agrāk dominējošos Krievijas tūristus, kas atkarībā no sezonas veidoja 15-30%, aizstājot ar apmeklētājiem no Rietumvalstīm. Vairākus gada mēnešus pirmajā vietā pēc ārvalstu tūristu skaita atgriezušies vācieši, kas norāda uz tirgus atveseļošanos un ir pozitīvs signāls nozarei. Vācijas un Lielbritānijas viesu skaits ir ievērojami pieaudzis: vāciešu skaits septiņos mēnešos palielinājies par 38%, bet sezonas laikā (maijs – jūlijs) – līdz pat 44%. Arī viesu skaits no Lielbritānijas audzis par 11%, sezonas mēnešos sasniedzot 18%.

Rīgas Investīciju un tūrisma aģentūras (RITA) pārstāvji apgalvo, ka Rīga joprojām ir vadošais tūrisma galamērķis Baltijas reģionā, tūristu piesaistē apsteidzot gan Tallinu, gan Viļņu. Igauņi apmeklē Rīgu par 31% vairāk nekā latvieši Tallinu, bet lietuvieši dodas uz Rīgu pat par 77% vairāk nekā latvieši uz Viļņu.

Kopumā tūrisma attīstībā RITA 2024.gadā investējusi 1,5 miljonus eiro, kas tiek novirzīti no tūrisma nodevas. Tie izlietoti darījumu tūrisma atbalsta programmai, aviokompāniju airBaltic, norvegian un British Airways mārketinga kanālos un starptautiskajos tūrisma ceļvežos; realizējot lielo pasākumu reklāmas kampaņas (Rimi Rīgas maratons, Positivus festivāls, FIA pasaules rallija čempionāta posms “Tet Rally Latvia”), kā arī starptautiskā mārketinga un PR kampaņām Somijā, Norvēģijā, Polijā, tostarp Ziemas, Michelin ceļveža un Gastronomijas, Vasaras kampaņas.

Rīgas panākumi tiek atzīti arī starptautiskā līmenī, piemēram, pilsēta ieguvusi augsto 6. vietu Europe’s Best Destinations reitingā, kas piesaistīja vairāk nekā vienu miljonu balsu no ceļotājiem no 172 valstīm un novembrī piedalīsies balsojumā par labāko Ziemassvētku tirdziņu Eiropā. 2025.gadā starptautiskās komunikācijas budžetu plānots palielināt par 20%. Plašāk variet lasīt Rīgas domes mājaslapā ŠEIT.