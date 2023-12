Pārtikas ražotāji ir neziņā par izejvielu piegādēm. Kā atrisināt situāciju uz Ukrainas-Polijas robežas? Ieteikt







“Kamēr Polijā nebūs rīcībspējīgas valdības, ir salīdzinoši ierobežotas iespējas šo atrisināt,” runājot par to, kā atrisināt situāciju uz Ukrainas-Polijas robežas, TV24 raidījumā “Preses klubs” atzina bijusī iekšlietu ministre Marija Golubeva.

Viņa gan norāda, ka konsolidējot dažādu valstu spiedienu no Eiropas puses un vairāk iesaistot Eiropas Komisiju, būtu iespējams atrast kaut kādus pagaidu risinājumus arī kamēr darbojas šī valdība.

Jau ziņots, ka Polijas autopārvadātāji ir uzsākuši protesta akciju, bloķējot kravas transporta kustību vairākos robežpunktos ar Ukrainu. Ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš (JV) telefonsarunā ar Polijas Eiropas lietu ministru Šimonu Šinovski vel Senku aicināja rast risinājumu situācijai uz Polijas-Ukrainas robežas, norādot, ka Latvija ir gatava iesaistīties un sniegt palīdzību risinājumu meklēšanā.

Tikmēr Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas (LPUF) padomes priekšsēdētāja Ināra Šure norāda, ka Polijas autopārvadātāju īstenotā Ukrainas ekonomikas blokāde ir būtiski ietekmējusi Latvijas pārtikas nozares darbību. Ja situācija netiks atrisināta, Latvijas pārtikas nozare 30 miljonus eiro varētu zaudēt jau mēneša laikā.

Kā atzīmē Šure, Ukraina Latvijas pārtikas nozarei ir svarīgs partneris gan eksportā, gan izejvielu piegādēs. Situācija uz Ukrainas un Polijas robežas un līdz ar to piegādes uz un no Ukrainu pašlaik ir neprognozējamas, pārvadājumu grafiki ir dramatiski nobīdījušies no divām dienām līdz pat vairākām nedēļām.

“Daudzas transporta vienības ir paralizētas, stāvot uz robežas Polijā un Ukrainā, ietekmējot arī citu eksporta līgumu izpildi,” norāda Šure.

Viņa skaidro, ka eksports uz Ukrainu ir būtiski kavēts, pārtikas ražotāji ir neziņā par izejvielu piegādēm, kas savukārt ietekmē ražošanu un draud ar soda sankcijām par neizpildītiem līgumiem.