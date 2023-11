Polijas autopārvadātāji atkal ir uzsākuši protesta akciju, bloķējot kravas transporta kustību vairākos robežpunktos ar Ukrainu, aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrijā (ĀM).

Protesta akcijas organizētāji pieprasa atcelt Eiropas Savienības (ES) atviegloto kārtību Ukrainas pārvadātājiem.

Pēc ĀM paustā, izveidojušās garas rindas gan iebraukšanai Ukrainā, gan atgriežoties no Ukrainas ES. Ukrainas pusē robežas

ĀM meklējot risinājumus sarunās ar Poliju, lai mazinātu blokādes radītos zaudējumus Latvijas uzņēmumiem. Latvijas vēstnieks Polijā ciešā koordinācijā ar Baltijas valstu vēstniekiem uztur dialogu ar atbildīgajām Polijas valsts iestādēm. Eiropas Komisija ir informēta par situāciju un organizē sarunas ar Polijas, Slovākijas un Ukrainas pārstāvjiem, lai rastu risinājumus un pārtrauktu blokādi.

Plānojot kravu pārvadājumus uz un no Ukrainas, ĀM aicina ņemt vērā radušos situāciju uz Polijas-Ukrainas robežas, kā arī atsevišķos punktos uz Slovākijas-Ukrainas robežas un paredzēt papildu laiku robežas šķērsošanai. Tāpat ministrija aicina izvērtēt iespējas izmantot citu ES dalībvalstu robežas šķērsošanas punktus ar Ukrainu, vienlaikus apzinoties ģeogrāfiskos un robežpunktu kapacitātes aspektus.

On the border between Poland and Ukraine, a huge traffic jam formed from Ukrainian trucks. The line is about 53 km long.

The protest of Polish truckers has been going on since the beginning of November. pic.twitter.com/82OGYRI86b

