Iekārtot mājokli var būt aizraujoši, tomēr nebūt ne vienkārši. Ikvienam ir svarīgi, lai mājoklis būtu ne tikai ērts, bet arī skaists. Labā ziņa – izvēloties mājokļa stilu, Jūs nevarat kļūdīties, tomēr būs vienkāršāk, ja zināsiet, kurā virzienā lūkoties.

Lūk, daži padomi, kā gaumīgi iekārtot mājokli:

Sāciet ar noskaņu

Pirms izvēlaties mēbeles savam mājoklim, vispirms izlemiet, kādu noskaņu vēlaties panākt katrā no telpām. Katrai no sajūtām ir atbilstošas krāsas, tekstūras un formas, piemēram, zils simbolizē mieru un harmoniju, tādēļ lieliski iederas guļamistabā, savukārt sarkans – kaisli un degsmi, tādēļ lieliski iederas viesistabā. Nosakot to, kā vēlaties justies katrā no telpām, varat noteikt prasības, pēc kurām izvēlēties mēbeles.

Tā mēs nonākam pie nākamā soļa: izvēlieties mēbeles, kas rada sajūtu, uz kuru tiecaties. Ja vēlaties, lai, piemēram, viesistaba būtu omulīga un mājīga, izvēlieties mīkstus audumus un siltas krāsas. Vai arī, ja vēlaties, lai viesistabā tomēr būtu brīva un enerģiska atmosfēra, izvēlieties minimālismu ar noteiktām līnijām, papildinot to ar metāla un marmora mēbelēm.

Pieskaņojiet mēbeles centrālajam objektam

Neuztraucieties par to, lai viss būtu ideāli – tā vietā koncentrējieties uz to, lai viss tiktu iekārtots tieši tā, kā Jums patīk. Kad esat izvēlējies, kādu noskaņu vēlaties panākt katrā no telpām, iekārtojiet istabas ap centrālo objektu. Tas var būt jebkas – galds, dīvāns, gulta, krēsls utt. Kad noteikta noskaņa un centrālais objekts, būs pavisam viegli pieskaņot atbilstošas mēbeles un aksesuārus.

Piemēram, ja par centrālo objektu noteikts dīvāns, kas ir brūns un veidots no zamša auduma, pieskaņojiet tam koka mēbeles un aksesuārus. Ideāla izvēle šādā gadījumā varētu būt, piemēram, drēbju skapis vai plaukts no tīkkoka, tomēr nepārspīlējiet – kad telpā koka ir par daudz, var rasties smagnēja noskaņa.

Nebaidieties spēlēties ar krāsām

Krāsa var radīt noskaņu vai, piemēram, akcentēt atsevišķas mēbeles un aksesuārus. Krāsai ir liels spēks, tādēļ krāsu shēmas jāizstrādā rūpīgi. Viena no vienkāršākajām pieejām, izvēloties krāsu paleti – katrā telpā izmantojiet vienu pamata krāsu un 2-3 papildu krāsas no tā paša krāsu spektra. Pāris kontrasti, piemēram, balti, bēši un brūni, rada modernu noskaņu. Siltas krāsas, piemēram, dzeltenas, sarkanas un oranžas, rada enerģisku noskaņu. Vēsas krāsas, piemēram, zilas un zaļas, rada mierīgu noskaņu.

Tāpat varat jaukt dažādas krāsas. Ātra nodarbība par krāsu sajaukšanu: krāsas, kas krāsu paletē ir pretējas, piemēram, zils, oranžas vai sarkans un zaļš, tiek dēvētas par komplimentārām krāsām. Ja tās lieto kopā, tiek radīts pievilcīgs kontrasts. Cita krāsu sajaukšanas metode ir izmantot triādiskas shēmas, izvēloties trīs krāsas, kas krāsu paletē viena no otras atrodas vienādā attālumā, piemēram, oranžu, violetu un zaļu. Triādiskās shēmas rada nedaudz lielāku līdzsvaru un harmoniju, nekā augsta kontrasta komplimentārās shēmas. Pirms sākat veidot katras telpas krāsu shēmas, apskatiet krāsu paletes un pārliecinieties par izvēlēto metodi!

Rūpīgi nosakot krāsu shēmu, var radīt noteiktu noskaņu, taču nav vajadzības uztraukties par to, kas ir pareizi vai nepareizi. Nebaidieties spēlēties ar krāsām – ja Jums patīk, piemēram, koši rozā krāsa, izmantojiet to! Lai līdzsvarotu košas krāsas, izmantojiet neitralizatorus. Galu galā Jūsu mājoklis ir Jūsu miera osta, un ir svarīgi, lai tas būtu patīkams tieši Jums!

Neaizmirstiet par uzglabāšanas vietu

Iekārtojot telpu, noteikti neaizmirstiet pievienot uzglabāšanas vietas. Sekcijas, kuras var iegādāties arī šeit, ir lieliska izvēle, īpaši, ja nepieciešams uzglabāt daudz mantu un paslēpt no acu skata, kā arī aizpildīt, piemēram, brīvo sienu, taču tās mēdz aizņemt daudz vietas, tādēļ arvien biežāk priekšroka tiek dota sienas plauktiem. Tie ir ne tikai glīti, bet arī praktiski, jo ‘’paslēpj’’ nekārtības, kas nebūtu jāredz viesiem. Mazi, tomēr estētiski uzglabāšanas rīki arī palīdz aizpildīt tukšo vietu. Viens no populārākajiem risinājumiem šajā sakarā ir arī galerijas sienas, kurās iespējams izvietot gleznas, fotogrāfijas un citus aksesuārus.

Austi grozi, žurnālu un grāmatu plaukti, dažādas atvilktnes, iebūvējami skapji – tas viss ir ideāli piemērots cilvēkiem, kam ir daudz mantu, taču ir vēlme radīt minimālisma noskaņu. 220.lv skapji ir lieliski piemēroti uzglabāšanai – ja arī Jūs vēlaties savu mājokli padarīt praktiskāku, noteikti izmantojiet iespēju un apskatiet plašo piedāvājumu!

Dodiet priekšroku interesantiem un oriģināliem materiāliem

Interesanti un oriģināli materiāli piešķir telpām nākamā līmeņa eleganci, ko grūti paveikt vien ar krāsas palīdzību. Telpa, kas papildināta ar spīdīgām ādas mēbelēm būs daudz citādāka, nekā, piemēram, telpa, kas pilna ar plīša polsterējumu. Ņemiet vērā, ka par telpas noskaņu atbildīga ikviena sastāvdaļa – jo tā pamanāmāka, jo lielāka tās loma, tādēļ materiālam kopējā interjerā ir ļoti liela nozīme.

Nekad nenovērtējiet par zemu dīvāna spēku! Tā ir mēbele, uz kuras cilvēki pavada ievērojami daudz laika, tādēļ svarīgi, lai tā būtu patīkama gan ērtuma, gan vizuālā izskata ziņā. Polsterēti dīvāni, protams, ir ērti un vilinoši, tomēr, ja vēlaties, lai Jūsu mājoklis atšķiras no citiem, iegādājieties, piemēram, samta dīvānu – tas ir ne mazāk ērts, turklāt piešķir telpai eleganci un šarmu.