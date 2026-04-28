Zināms, cik biezs ir bijušā Ogres mēra Helmaņa maks; to patukšojis teju 300 tūkstošu liels parāds
Bijušais Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA) pabalstā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pērn saņēmis 17 974 eiro, liecina viņa iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija par pagājušo gadu.
Pērn par darbu domē toreizējam mēram Helmanim algā izmaksāti 48 357 eiro. AS “SEB banka” procentos viņam izmaksājusi 10,57 eiro.
Bijušajam mēram pieder pa diviem nekustamajiem īpašumiem Jaunjelgavā un Meņģeles pagastā, kā arī viens nekustamais īpašums Tīnūžu pagastā. Ogrē viņa lietošanā atrodas būve. Helmanim valdījumā ir 2022. gada izlaiduma automašīna “BMW X5 XDrive30D”. Viņam pieder arī 2006. gadā ražots kuteris “Sea Ray 240SSE”.
Helmanis deklarējis 11 956 eiro uzkrājumu AS “SEB banka”.
Deputāts aizdevis kopsummā 106 302 eiro, taču tajā pašā laikā ir parādā 350 000 ASV dolāru jeb aptuveni 299 425 eiro un 2022 eiro.
Kā vēstīts, Helmanis pēc pērn notikušajām pašvaldību vēlēšanām saglabāja domes priekšsēdētāja amatu, taču nepilnu mēnesi vēlāk – 16. jūlijā, domes sabiedrisko attiecību pārstāvji paziņoja, ka dienu iepriekš Helmanis apšaudes laikā Ukrainā esot ticis ievainots.
Pēc šī negadījuma Helmanis kļuva darbnespējīgs un darba pienākumus atsāka pildīt vien šā gada janvāra beigās. Taču jau februāra sākumā viņš no amata atkāpās, neiesniedzot anketu pielaides valsts noslēpumam saņemšanai.
Pēc domes priekšsēdētāja amata atstāšanas Helmanis ir domes deputāts, ieņem domes jaunā priekšsēdētāja Andra Kraujas (NA) biroja vadītāja amatu, kā arī tika iecelts civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatā.