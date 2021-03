Publicitātes foto

Kā Latvija aktīvi gatavojas "Expo 2020" izstādei Dubajā







Olafs Zvejnieks, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra noslēgusi līgumu par Latvijas nacionālā paviljona koncepcijas izstrādi un realizāciju izstādei “Expo 2020” Dubaijā ar triju uzņēmumu apvienības projektu ar nosaukumu “Soil”. Šo izstādi plānots atklāt 1. oktobrī, un tā norisināsies līdz 2022. gada 31. martam. Latvijas paviljona koncepcija paredz četrās dimensijās veidotu risinājumu, kura centrālais elements būs kūdra kā unikāls materiāls, kas spēj savienot Latvijas vēsturi ar mūsdienām un nākotnes sasniegumiem.

Labāko piedāvājumu par Latvijas ekspozīcijas koncepciju, telpisko vīziju un realizāciju izstrādājusi uzņēmumu apvienība “DJA”, “Solavi” un “AD Production”. Līguma kopējā summa ir 925 887,79 eiro bez PVN. Metu konkursā par Latvijas ekspozīcijas izveidi piedalījās četri pretendenti. “Latvijas paviljonu “Expo 2020” vēlamies veidot kā stāstu par Latviju, no vēstures uz tagadni un nākotni. “Soil” komandas piedāvājums mūs uzrunāja ar sava koncepta plašo pielietojumu. Kūdra ir ļoti simbolisks un Latviju raksturojošs materiāls. Tas radīs paviljonā īpašu auru un Tuvo Austrumu reģionam neierastu vidi. Ar šī piedāvājuma starpniecību mēs varēsim akcentēt valsts tēla vērtības un sekmīgi prezentēt mūsu uzņēmumu piedāvājumu. “Expo 2020” šogad Dubaijā pulcēs vairāk nekā 190 valstis. Par prioritārajām jomām “Expo ” kontekstā esam definējuši informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, farmāciju un medicīnas aprīkojumu, inovatīvos būvniecības materiālus un tehnoloģijas, transportu un loģistiku, kā arī pārtikas segmentu, bet iespēja sevi apliecināt būs arī citu nozaru uzņēmējiem,” uzsver LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Savukārt LIAA Eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs Filips Tālbergs pastāstīja, ka savu dalību izstādē “Expo 2020” līdz 8. martam apstiprinājuši 35 uzņēmumi no IKT, pārtikas, būvniecības, farmācijas, kosmētikas, mēbeļu un dizaina preču nozarēm, bet kopumā semināros līdz šim piedalījušies 264 uzņēmēji. “Šobrīd turpinās aktīvs darbs pie “Expo 2020” programmas veidošanas un konkrētu pasākumu plāna – to veidojam sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, uzņēmēju organizācijām un citiem partneriem. Iecerēts, ka piedāvāsim konkrētu nozaru uzņēmējiem doties tirdzniecības misijās, lai apmeklētu nozarei veltītos tematiskos pasākumus un plašāk iepazītos ar “Expo” piedāvātajām iespējām. Jau šobrīd ir skaidrs, ka tematiskās tirdzniecības misijas tiks veidotas IKT, būvniecības, farmācijas un pārtikas nozares uzņēmumiem. Lai uzrunātu pēc iespējas plašāku uzņēmumu loku, maijā esam iecerējuši organizēt tiešsaistes kontaktbiržas, kurās jau detalizētāk varēsim iepazīstināt uzņēmējus ar dažādajām līdzdalības iespējām “Expo 2020″,” teica F. Tālbergs.

Ir zināms, ka Latvijas paviljons izstādē atradīsies īrētās telpās divos stāvos un tā kopējā platība būs 568 m2. Pusē no šo telpu platības tiks izvietota pa­tstāvīgā ekspozīcija, bet pārējās telpas ir atvēlētas uzņēmēju vajadzībām un mainīgajai ekspozīcijai. LIAA direktors K. Rožkalns ir uzsvēris, ka nekādu specifisku kritēriju dalībai izstādē nav un tajā var piedalīties visu nozaru pārstāvji, tomēr esot jārēķinās ar tematiskajām nedēļām, kurās visas aktivitātes būs veltītas konkrētai nozarei. Tādas šobrīd ir paredzētas IKT nozarei, būvniecībai, pārtikai un farmācijai. Pārējā laikā uzņēmējiem būs iespēja brīvi plānot savas aktivitātes paviljonā, tikties ar klientiem vai izstādīt savu produkciju Latvijas mainīgajā ekspozīcijā.

“Izmantojot dažādas digitālās tehnoloģijas, ekspozīcijas saturs tiks veidots kā četri multimediāli stāsti par Latviju četrās dažādās telpās ar četriem dažādiem arhitektoniskajiem elementiem, kas fiziski veidoti no Latvijas dabas materiāla – kūdras. Katrā no telpām apmeklētāji pavadīšot četras minūtes, un viena minūte paredzēta secīgai pārejai no vienas telpas uz nākamo. Tādējādi jauna apmeklētāju grupa ekspozīciju zālē varēs ienākt ik pēc piecām minūtēm, un kopējais ekspozīcijas apskates ilgums būs 20 minūtes. Katrā telpā paredzēta vieta līdz astoņiem cilvēkiem, kas nozīmē, ka vienlaikus visā ekspozīcijas zālē varēs atrasties 32 cilvēki. Šāda laika atskaite ļaus precīzi organizēt apmeklētāju plūsmu.

Uzņēmumi bez maksas var rezervēt telpas Latvijas paviljonā, kā arī izstādīt produkciju mainīgās ekspozīcijas stendos. Tāpat ar valsts atbalstu būs iespējams doties LIAA organizētajās tirdzniecības misijās, kuru dalībniekiem tiks segti 50% no aviobiļešu cenām.”