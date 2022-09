Publicitātes foto

Bailes no zobārsta ir kas tāds, ar ko sastopas liela daļa cilvēku. To iemesli var būt ļoti dažādi, piemēram negatīva zobārstniecības apmeklējuma pieredze vai bērnībā dzirdēti “šausmu stāsti” par zobārstiem. Bieži šīs bailes mudina rast iemeslus, kāpēc no speciālista apmeklējuma tomēr izvairīties. Taču, vilcinoties ar zobārsta apmeklējumu, tiek nodarīts liels kaitējums mutes dobuma veselībai, jo neliels caurumiņš, ja netiek savlaicīgi salabots, var rezultēties daudz nopietnākās problēmās. Kā mazināt satraukumu un ko darīt, lai bailes no zobārstniecības apmeklējuma nebūtu šķērslis rūpēm par mutes dobuma veselību?

Jāatrod uzticama zobārstniecība

Uzticama zobārstniecība, kurā strādā saprotoši un profesionāli speciālisti, ir viens no galvenajiem faktoriem, kas var būtiski atvieglot zobārsta apmeklējumu. Protams, nereti šādas zobārstniecības meklējumi var būt laikietilpīgs process, taču ir vērts atrast sev piemērotāko risinājumu, lai zobārsta vizītes neradītu satraukumu un bažas. Ir būtiski izvēlēties saprotošu un draudzīgu zobārstu, ar kuru ir viegli un patīkami komunicēt. Atrodot uzticamu speciālistu, kurš nomierinās un paskaidros visu, uz zobārstniecību varēs doties ar daudz mierīgāku sirdi.

Vispirms jāieplāno zobu apskate vai higiēna

Pirmajā vizītē var ieplānot tikai zobu apskati un konsultāciju. Tā ļaus labāk iepazīt zobārstu, klīniku, lai nākamajā vizītē atgrieztos jau pazīstamā vidē, tādējādi mazinot satraukumu un kliedējot bažas. Tāpat pirmajā zobārstniecības vizītē var pieteikties uz zobu higiēnu. Tā ir procedūra, kas ļauj pamanīt visus bojājumus un atvieglot darbu zobārstam. Pēc higiēnas zobi ir īpaši tīri, kas rada ļoti labu sajūtu. Dodoties pie zobārsta, tas radīs lielāku pārliecību, ka mutes dobums ir sagatavots tālākajām manipulācijām.

Var izmantot sedācijas iespējas

Ja nu tomēr bailes un satraukums par zobārsta apmeklējumu ņem virsroku pat tad, kad ir atrasti uzticami, saprotoši un draudzīgi speciālisti, kā arī mājīga zobārstniecības klīnika, iespējams izmantot arī citas atslābināšanās metodes. Smieklu gāze jeb slāpekļa oksīds ir labs risinājums, kas bailes no zobārsta spēj pārvērst drošā un mierīgā relaksācijā. Slāpekļa oksīds ir mūsdienu zobārstniecībā drošākais nomierinošais līdzeklis. Tas ir drošs un piemērots arī bērniem, kas ļoti baidās vai satraucas. Tāpat iespējams izmantot arī vispārējo narkozi, kas atvieglos procesu, ja ir jāveic vairākas manipulācijas. Procedūras laikā šo procesu uzrauga anesteziologs.

Svarīgi komunicēt ar zobārstu

Viens no veidiem, kā mazināt satraukumu zobārsta vizītes laikā, ir aktīva komunikācija ar speciālistu. Ar zobārstu pārrunājot, kas tiks darīts un kāds ir gaidāmais rezultāts, tiek mazināta neziņa par procedūru norisi, tādā veidā mazinot arī satraukumu. Tāpat ar zobārstu var vienoties par kādu zīmi, kuru būs iespējams dot, ja procedūras laikā būs radies kāds jautājums.

Mūzikas klausīšanās austiņās

Mūzikas, audiogrāmatas vai kāda raidieraksta klausīšanās austiņās var būt lielisks veids, kā procedūras laikā novērst domas un relaksēties. Tāpēc nevajag kautrēties un speciālistam droši jautāt par šādu opciju procedūras laikā. Visticamāk, ka neviens zobārsts neiebildīs, ja pacients austiņās klausīsies savu iemīļotāko mūziku, tādējādi mazinot satraukumu. Turklāt, daudzas zobārstniecības saviem pacientiem pašas piedāvā šādu pakalpojumu.

