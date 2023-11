© Sonja Calovini – Fotolia.com

Autors: “Praktiski.lv”

Sajūta, kad kāds par kaut ko apskauž, ir ļoti nepatīkama, un no tās lielākoties gribas izvairīties. Tāpēc gadās, ka pat neapzināti sākam izvairīties no skaudīgiem cilvēkiem. Skaudība ir ļoti emocionāli smagnēja īpašība, jo tā apspiež agresiju, dusmas un neapmierinātību par to, ka otrs cilvēks ir kaut kādā ziņā veiksmīgāks.

Par skaudības un ļaunas acs objektu var kļūt arī māja. Vieta, kur dzīvojam, ļoti spēcīgi ietekmē mūs, tāpēc ir svarīgi, lai tā būtu enerģētiski tīra. Kā pasargāt māju no ļaunas acs un skauģiem?

Laime mīl klusumu

Pats galvenais – pēc iespējas mazāk stāstīt citiem par sevi, nelielīties ar saviem panākumiem, pārticību, materiālajām iespējām un veiksmi. Ir labs teiciens “naudas mīl klusumu”. Līdzīgi ir arī ar ģimeni un mājām.

Kāpēc jums nepieciešama spēcīga aizsardzība no ļaunas acs? Citu cilvēku skaudība enerģētiski ietekmē. Sākas ķildas, mājā pastāvīgi kaut kas sabojājas, notiek ugunsgrēki, plūdi, elektroinstalāciju bojājumi, rodas nesaskaņas, sākas problēmas ar naudu, sāk slimot mājinieki u.tml.

Ja kāds cilvēks kādreiz jums pasaka, ka apskauž jūs, pat arī tad, ja tā ir balta skaudība, nestāstiet viņam par sevi neko, jo īpaši to, kas jums dārgs un nozīmīgs.

Vislabāk – pēc iespējas retāk kontaktēties un nevest viņu uz savu mājokli. Ģimenes un mājas aizsardzība pret skaudību un ļaunām domām būs atkarīga no jūsu paļāvības uz savām sajūtām un iekšējo pārliecību.

Patiesībā tikai retais neredz un nesaprot, kurš cilvēks attiecībās ir sirsnīgs, bet kurš nē. Uzticieties savai intuīcijā. Tomēr, ja nav iespējas pasargāt sevi no kontakta ar skaudīgiem cilvēkiem, lūk, rituāli, kas palīdzēs aizsargāt māju no ļauna.

Kā pasargāt māju no ļaunas acs

Bloķējiet negatīvo enerģiju! Izveidojiet vairogu, kas novērsīs sliktas enerģijas iekļūšanu mājā!

Adatas pie ārdurvīm

Vienkāršs un sens zināms paņēmiens, kas, neraugoties uz šķietamo vienkāršību, strādā: piestiprināt adatas gar ārējo durvju aili ar asumiem uz leju. Tas liks ļaunajam prātam justies neērti. Viņš vienkārši neieies mājā, bet apgriezīsies un aizies prom.

Melni kaķi mājā

Kaķis varot uzņemt saimniekam vai mājai uzliktu lāstu, taču tādā gadījumā dzīvnieks var smagi saslimt un pat nomirt. Vienmēr pievērsiet uzmanību kaķa uzvedībai!

Dzīvnieks veltīgi neizrādīs agresiju. Ja jūsu kaķim nepatīk atnākušais viesis, paturiet to prātā un novērojiet situāciju.

Augu aizsardzība

Izmantojiet pagalmā un mājā esošos augus: priedes, Ziemassvētku eglītes, egles un kaktusus. Kaktusi uz loga burtiski caururbj jebkādus negatīvisma perēkļus. Skuju koku zariem ir spēja absorbēt negatīvo un izstarot pozitīvo.

Ne velti Ziemassvētku koks ir egle – tas šajā laikā rada daudz pozitīvu emociju. Vismaz ienesiet mājā priedes zaru un regulāri to mainiet.

Arī bērzs un ozols attīra māju no negācijām. Tāpēc mājā vēlami priekšmeti un mēbeles, kas izgatavotas no šiem kokiem.

Pie ārdurvju sliekšņa nokaisiet sāli

Sāls labi piesaista enerģiju. Ja atrodas sāli uz sliekšņa, un tas nav jūsu uzbērts, to ,iespējams, bēris kāds jūsu nelabvēlis.

Tad jāņem šķipsna tīra sāls, jānostājas pie mājokļa ārdurvīm – ar skatu uz ieeju, un ar labo roku jāpārmet šķipsniņa pār kreiso plecu. To darot, sakiet: “Es neesmu ienaidnieks, es neesmu ienaidnieks, ienaidnieks ir ienaidnieka draugs.”

Avots: lifehack.sait-pro-dachu.ru