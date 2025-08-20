#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto kolāža: LA.LV

Seko brāļa pēdām? Viljams un Keita sāk jaunu dzīvi – pirmais solis pārvākšanās uz vēsturisku villu

17:34, 20. augusts 2025
Pēc trim smagiem gadiem, kuru laikā ģimenei nācās pārdzīvot karalienes Elizabetes nāvi un vēža diagnozes gan Keitai, gan karalim Čārlzam, Velsas princis Viljams ar sievu un bērniem sāk jaunu dzīves posmu.

Ģimene pārvācas uz astoņu guļamistabu milzīgo “Forest Lodge” – 328 gadus vecu, vēsturisku namu Vindsoras Lielajā parkā, kas kļuvis par viņu “mūža mājām”.

Atšķirībā no Harija un Meganas, kuri savas mājas Frogmore Cottage renovēja par nodokļu maksātāju naudu, Viljams un Keita visas izmaksas sedz paši. Viņiem nebūs arī pastāvīgi uz vietas dzīvojoša personāla.

Māja ar iespaidīgiem skatiem, no kuras pat redzams Vemblijas arkas siluets, kļūs par vietu, kur princis un princese vēlas radīt laimīgas atmiņas saviem bērniem.

Ģimenei pietuvināti cilvēki stāsta, ka šī pārcelšanās ģimenei nozīmē “svaigu sākumu un jaunu nodaļu” – iespēju atstāt aiz muguras smagākos brīžus un skatīties nākotnē.

