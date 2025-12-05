“Sex and the city” zvaigzne gandrīz 70 gadu vecumā apprecas; uzlūgti bija tikai 12 tuvākie draugi 0
69 gadus vecā “Sekss un lielpilsēta” zvaigzne un 55 gadus vecais skaņu inženieris 4. decembrī teica viens otram “jā” Londonā, elegantā ceremonijā ar tikai 12 viesiem Čelsijas Vecajā rātsnamā, vēsta People.com.
Klusās laulības, pieticīgi svētki, kas bija veltīti ģimenei, tuvākajiem draugiem un viņu gadu gaitā izveidotajai noturīgajai partnerībai, atspoguļo jaunlaulāto vēlmi pēc tuvības un autentiskuma.
Katrela ceremonijai bija izvēlējusies izsmalcinātu “Dior” kostīmu, ko stilizēja viņas ilgus gadus uzticamā radošā partnere Patrīcija Fīlda. Tērpu papildināja Cornelia James cimdi un īpaši pasūtīta cepure, ko radījis cepurnieks Filips Treisijs. Tomass bija tērpies īpaši viņam darinātā “Richard James” uzvalkā, demonstrējot abu pāra kopīgo cieņu pret meistarību un atturīgu eleganci.
Katrela un Tomass iepazinās 2016. gadā BBC studijā, kad aktrise piedalījās raidījumā Woman’s Hour, un viņu simpātijas ātri pārauga mīlestībā.
2018. gada intervijā žurnālam Glamour Katrela atklāja, ka pēc tam viņi sāka sekot viens otram vietnē X (agrāk Twitter): “Viņš man atsūtīja privātu ziņu,” viņa stāstīja. “Tas bija ļoti, ļoti mūsdienīgi — un viss notika tik dabiski.”
Viņi saglabāja kontaktu, līdz Tomass beidzot apciemoja aktrisi Vankūverā. “Tā bija ļoti drosmīga rīcība no viņa puses, jo mēs viens otru īsti nepazinām — bijām tikai dažas reizes kopā paēduši. Bet viņš atbrauca, un mums ļoti labi saskanēja,” viņa teica intervijā žurnālam PEOPLE 2020. gadā. “Un kopš tā laika esam kopā!”
“Es jūtos ļoti ērti viņa tuvumā,” viņa piebilda. “Viņš ir kā dzirkstele — ar brīnišķīgu humora izjūtu. Un arī izskatās ļoti pievilcīgs!”
Gadu gaitā pāris savas attiecības lielākoties turējis ārpus sabiedrības uzmanības un veidojis tās uz savstarpējas cieņas, kopīgu interešu un privātuma pamata. Viņu ilgstošā saikne iezīmēta ar stabilu draudzību un abu personiskās un radošās dzīves savijumu.
2025. gada jūnijā aktrise atklāja vairāk par viņu attiecībām laikrakstam The Times, sakot, ka viņiem kopā ir “bijis viens vienīgs piedzīvojums.”
“Viņam ir bijusi neticami interesanta dzīve, un viņš to veidojis pēc saviem noteikumiem,” viņa teica. “Viņš ir mazliet dumpinieks — un man tas ļoti patīk.”