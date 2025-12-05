“Mēs te nerunājam par to, ka mums varbūt māsas kā tādas būs vairāk, bet te mēs runājam par māsas profesijas saturu,” skaidro Māsu asociācijas vadītāja Ilva Aršauska un uzsver, ka iedzīvotāju Latvijā ir tik, cik ir, un viņu skaits samazinās. Un ar katru gadu ir vairāk hronisko pacientu. Šobrīd ir aptuveni 400 akūtu māsu vakanču, liecina slimnīcu informāciju sistēmas. Taču māsu trūkums ir daudz lielāks. Cik precīzi – ar visām neskaidrajām slodzēm – grūti spriest,” ar šādu piebildi novembrī Latvijas māsu asociācija savā Facebook kontā dalījās ar LSM ziņu par to, cik katastrofāli Latvijā trūkst medmāsu.
“Latvijā ir ap 9200 medicīnas māsu, liecina Veselības ministrijas dati. Pēc arodbiedrības aplēsēm, vajadzētu vismaz par ceturtdaļu vairāk.
“Ja mēs paskatāmies citās valstīs, tie ir simti, bet diemžēl Latvijā māsu trūkums ir vairāk nekā 3000. Diemžēl. Un šim skaitlim kaut kā nav tendences samazināties,” teica arodbiedrības pārstāve Līga Bāriņa.
Veselības ministrs Hosams Abu Meri (“Jaunā Vienotība”) Latvijas Televīzijai izteicās: ja nauda būs, palielinās algas māsām, proti, vidējam medicīnas personālam, kam šobrīd, salīdzinot ar vidējo Eiropas Savienībā, algas ir zemākas. Taču nu ministrijā saka – naudas nākamgad nebūs,” raksta LSM.
LA.LV ir daudz rakstījis par māsu algām, dīvainajām darba intervijām un sarežģīto, brīžam neizturamo, nežēlīgo darba vidi, bet tikpat sliktas atsauksmes par visu, kas notiek aiz aizvērtām slimnīcas durvīm pašas medmāsas izstāstījušas asociācijas ieraksta komentāros.
Zane raksta: “”Smieklīgi būtu, ja nevajadzētu raudāt. Jums gudras māsas nevajag. Ja vajadzētu, tad ņemtu darbā, bez vairāku nedēļu domāšanas. Bet mana pieredze rāda, ka šīs vakances ir fikcija un nekas vairāk. Jo pat ar maģistra grādu negrib ņemt darbā. Kādas tad princeses gaidāt? Nu nebūs tas , gribiet. Laiks mosties un beigt sapņot!”
Rita turpat jau piedāvā darba iespējas: “nāciet uz RAKUS uz jaunu inovatīvu projektu Slimnīca mājās – tur ļoti vajag pašreiz māsas! Sīkāka informācija slimnīcas mājas lapā.”
Dace norāda, ka “jaunās jau dikti neraujas uz darbu slimnīcā. Atalgojums ar ir tāds kā ir…”
Maira atbild: “Atalgojums ir tikai nedaudz zem valstī vidējā, ja māsa strādā pilnu slodzi un arī nakts, un svētku stundas. Māsas darbs, pirmkārt, ir aicinājums. Protams, ka arī mēs vēlamies, lai atalgojuma sistēma tiktu pārskatīta, taču nauda vien šeit nebūs noteicošais faktors. Svarīga ir darba vide – cieņpilnas, koleģiālas attiecības, vidējā un augstākā līmeņa vadītāju novērtējums un pilnvērtīga, multidisciplināra sadarbība. Kad jaunās māsas jutīs, ka veselības aprūpes sistēmai viņas ir vajadzīgas ne tikai kā darba rokas, bet beidzot tiks novērtētas arī viņu iegūtās kompetences un līderība, sistēmā būs daudz mazāk problēmu. Un tas jau ir daudzu iestāžu iekšējā psiholoģiskā klimata jautājums, kas prasās tikt risināts nekavējoties.”
Zane dalās pieredzē: “Es nebiju vajadzīga arī nevienā Rīgas slimnīcā, jo man tikai zvanīja, ar jautājumu – vai drīkst Jūsu CV nosūtīt uz nodaļu? Tālāk nevienam neko nevajadzēja. Pat ne interviju. Bet, ja godīgi, ja māsas vajadzētu, tad tādas intervijas ir smieklīgi taisīt, jo it kā baigais konkurss uz māsu vietām esot. Līdz ar to, nevienam neko nevajag, jo galā tā arī nevienu nepieņem. Un turpinu nīkt pa skolām, jo absolūti nekur citur neesmu vajadzīga, ar manu akadēmisko pieredzi, gan izglītības grādu. Bet kā ir tā ir. Tikai atsauksmes no manas puses nekad nebūs labas par šo visu sistēmu, kamēr tā nebūs pieņemošāka pret strādāt gribošiem. Tāpēc dažkārt, es komentēju diezgan skarbi, jo mana pieredze ir tāda. Visu ko var saprast, bet ne šo sistēmu, tai nav izskaidrojuma.”
Asija aicina: “Traumatoloģijas slimnīcā Duntes ielā vajag māsas, zvaniet uzreiz uz personāla nodaļu, nesūtiet CV!”
