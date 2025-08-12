Nepatīkama pieredze Ādažos: sievietes, izmantojot taromātu, sastopas ar vardarbīgu “Rimi” darbinieku 0
Sociālajā medijā “X” kāda sieviete dalījusies ar ļoti nepatīkamu pieredzi, kuru viņai un vēl citām sievietēm nācies piedzīvot, nododot pudeles kādā “Rimi” depozīta punktā Ādažos.
Sieviete raksta:
“Labvakar, @RimiLatvija. Ādažu depozītpunktā mēs tikko piedzīvojām verbālu un fizisku vardarbību. Uzkārās viens taromāts, ieskrēja jūsu darbinieks, rupji nolamāja. Kad izgājām ārā, viņš mums, divām sievietēm, uzbruka ar koka nūju. Kad atnāca vīriešu kārtas līdzbraucējs, viņš iemuka būdā.”
Sociālā medija lietotāji reaģē dažādi
Piedzīvotais izraisījis plašu diskusiju, un daudzi lietotāji vaicā, kāpēc cietušās uzreiz nav vērsušās policijā.
Kāds komentētājs raksta: “Veikalam noteikti ir videonovērošanas kameras, arī taromāts, visticamāk, aprīkots ar aizsardzību pret vandālismu. Ja policija uzsāktu lietu, arī “Rimi” nāktos skaidroties. Jūsu trīs liecības pret šo darbinieku būtu pietiekamas.”
Savukārt cits lietotājs cenšas analizēt situāciju:
“Kas notika pirms taromāts “uzkārās”? Cilvēks aiz neko darīt neskrien un nevienu ar nūju nesit, pat ja ir kretīns. Tur jābūt vai nu psihiskām novirzēm, vai arī kaut kas šajā stāstā nav līdz galam izstāstīts.”
Cietusī sieviete komentāros pateicas kādam vīrietim, kurš redzot situāciju nekavējoties steidzies palīgā sievietēm:
“Labi, mums bija džeks, kas atskrēja palīgā. Bet ko darīt, ja blakus nav vīrieša, kas aizstāv? Tad @RimiLatvija jūsu depozītpunktā sievieti var nozilināt ar kūju? Kā arābu valstīs? Joprojām rokas trīc. Nekad līdz šim nav bijis tā, ka veikala darbinieks Eiropā klientam uzbrūk ar nūju.”
Cietusī sieviete norāda, ka negrasās atstāt notikušo bez ievērības:
“Esmu gatava šo risināt ar Valsts policiju. Meklēšu aculieciniekus ar videoreģistratoriem. Ja ne mans brālis, kas pieskrēja un jūsu @RimiLatvija darbiniekam fiziski atņēmis to nūju, es būtu piekauta.”
Labvakar @RimiLatvija. Ādažu depozītpunktā mēs tikko piedzīvojām verbālu un fizisku vardarbību. Uzkārās viens taromāts, ieskrēja jūsu darbinieks, rupji nolamāja. Kad izgājām ārā, viņš mums, 2 sievietēm, uzbruka ar koka nūju. Kad atnāca vīriešu kārtas līdzbraucējs, iemuka būdā.
— Ilze (@Jenotsons) August 10, 2025
LA.LV nosūtīja “Rimi” pārstāvjiem lūgumu sniegt komentāru par radušos situāciju.