Ja tev piemīt kaut viens no šiem 11 paradumiem, iespējams, tu esi īsts ģēnijs
Psihologi jau sen ir novērojuši, ka izcilākie prāti bieži vien uzvedas pavisam citādi nekā pārējie. Viņu paradumi var šķist neērti, neordināri vai pat nedaudz haotiski, taču tie ir tieši tie elementi, kas palīdz viņiem domāt plašāk, dziļāk un radošāk. Kā raksta portāls “Your Tango”, šie paradumi var šķist dīvaini apkārtējiem, bet tie ir kā logs uz ģeniālu domāšanu.
Lūk, 11 paradumi, kas bieži vien raksturīgi cilvēkiem, kurus mēs mēdzam dēvēt par ģeniāliem.
Viņi ir naktsputni
Ģeniāli cilvēki bieži vien vislabāk strādā vēlu vakarā vai pat naktī. Kāds Londonas Universitātes Koledžas pētījums atklāja, ka cilvēki, kas mēdz strādāt vēlos vakaros, biežāk gūst augstākus rezultātus kognitīvajos testos. Nakts klusums atbrīvo prātu, ļaujot labāk koncentrēties un izpausties radoši.