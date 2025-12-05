VIDEO. Tādu Aidi Tomsonu redzējis vien retais. “Krustpunktā” vadītājs publicē personīgu video 0
Aidi Tomsonu mums ierasts redzēt Latvijas Radio studijā, vadot raidījumu “Krustpunktā”, atbildot uz zvanītāju jautājumiem, kā arī publiski izsakot savu viedokli par valstī un pasaulē notiekošo. Tomēr viņam ir kāds slēpts talants!
Aidis prot spēlēt ģitāru un dziedāt. Viņš savā “Facebook” kontā publicējis video, kur redzams uzstājoties Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā.
“Kas to būtu domājis, ka uz vecumu mums ar Taņuku nāksies uzkāpt uz Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas zāles skatuves. Jauka blakne no tā, ka Intars un viņa draugs Pauls tur tagad mācās.
Mums neprasot, viņi pieteica, ka mēs kopā muzicēsim. Un salika kopā divas pretējas dziesmas, pievienojot savu džezisko improvizāciju. Gari, bet likās, ka publika neiebilda. No stabu zibēšanas gar acīm joprojām neesam varējuši atbrīvoties. Sirsnīgs paldies, Evita Taranda, par iemācīšanu kaut cik dziedāt un arī mūsu centienu iemūžināšanu!” viņš raksta.