FOTO. Glābēji no Daugavas izcēluši NMPD mediķes automašīnu. Ūdenslīdēju uzdevums bijis ļoti sarežģīts – mašīna atradusies 9 metru dziļumā

LETA, LA
16:42, 1. decembris 2025
VUGD no Daugavas izcēluši automašīnu, ar kuru upē ceturtdienas vakarā iebrauca NMPD mediķe Ilona Jaukule.

Šodien, neilgi pirms četriem pēcpusdienā, ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās no Daugavas izcelt automašīnu, kura tur atradās kopš ceturtdienas vakara. Šodien notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji strādāja jau no desmitiem rītā. Sākotnēji, zem ūdens automašīnai tika apliktas tauvas, tad tā tika pievilkta pie krasta un pacelta virs ūdens. Visbeidzot ar glābšanas automobiļa manipulatora palīdzību automašīna izcelta krastā.

Glābšanas darbus visas šīs dienas apgrūtināja spēcīgā straume, kas visu laiku automašīnu pārvietoja un katru dienu, uzsākot izlūkošanu zem ūdens, vēlreiz bija jānovērtē visi apstākļi un iespējamie šķēršļi automašīnas pārvietošanai tuvāk krastam.

Spēcīgā straume arī apgrūtināja tauvu izvēršanu cauri automašīnai, jo apdraudēja pašu ugunsdzēsēju glābēju dzīvību. Papildus, darbu veikšanu sarežģīja tas, ka

automašīna atradās deviņu metru dziļumā un pilnīgā tumsā, kur redzamību ar lukturi bija iespējams panākt tikai apmēram 30 centimetru attālumā. Spēcīgā straume arī saduļķoja ūdeni vēl vairāk samazinot redzamību. Iespējamo darbu laiku saīsināja ātrā tumsas iestāšanās un aukstums.

Šie ir vieni no sarežģītākajiem glābšanas darbiem pēdējā laikā.

Kā ziņots, piektdienas pēcpusdienā glābējiem izdevies izcelt Vecrīgas tuvumā Daugavā iebraukušo autovadītāju. Automašīna vēl palika upē, jo laikapstākļi apgrūtināja tās izcelšanus darbus.

Iepriekš vēstījām, ka sabiedrībā šis gadījums izskanēja plaši, raisot daudz līdzjūtības emociju, cita starpā arī raisījās diskusijas par NMPD darbinieku izdegšanu, tika pieminēta arī bojā gājušās Ilonas Jaukules ģimene – viņai ir divi bērni, kuri nu palikuši bez mammas mīlestības un tuvuma.

Rīkoties un iniciatīvu uzņemties nolēmis Arigo Toro (Aldis Gobzems), kurš rosināja sabiedrību sniegt atbalstu bojā gājušās sievietes atbalstam. Operatīvi izveidots konts, kurā katrs no mums iespēju robežās var nedaudz mazināt ģimenes sēras, palīdzot atrast līdzekļus bēru organizēšanai un ģimenes tālākai dzīvošanai.

Līdz šim saziedoti 14,168 eiro.
