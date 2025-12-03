“Mīļie gājēji un riteņbraucēji! Kad jūs to sapratīsiet?” Autovadītāja uzrunā satiksmes dalībniekus ar kritiski svarīgām pārdomām 0
Sociālajos tiklos kāda autovadītāja publiskojusi ierakstu, kurā uzrunā kājāmgājējus un velosipēdistus, kuri pārvietojas diennakts tumšajā laikā. “Mīļie gājēji un riteņbraucēji, kad jūs sapratīsiet, ka tumšajā laikā jākļūst redzamiem?” viņa raksta. Sieviete norāda, ka cilvēki, kuri tumšajā laikā pārvietojas tumšās drēbēs vai bez atstarojošiem elementiem, kļūst teju neredzami.
“Staigājot tumšās drēbēs vai braucot ar velosipēdu pa koplietošanas ceļiem, jūs burtiski saplūstat ar asfaltu. Autovadītāji jūs starmešos neredz. Vai tiešām atstarojošā veste vai gaismiņa ir mazsvarīgāka par jūsu pašu dzīvību?,” viņa vaicā.
Sieviete arī piedāvā ideju Ceļu satiksmes drošības direkcijai organizēt akciju: “CSDD varētu apsvērt akciju – gājēju un riteņbraucēju piesēdināšana pie auto stūres tumšajā laikā, lai ikviens pats redzētu, cik nemanāmi mēs kļūstam bez atstarojošiem elementiem.”
Ierakstam pievienotas arī fotogrāfijas, kurās redzami cilvēki naktī bez atstarojošiem elementiem. Abos attēlos cilvēkus gandrīz nav iespējams saskatīt automašīnas gaismā.
Pirms neilga laika arī Ceļu satiksmes direkcija, veica eksperimentu – vai tu pamanītu gājēju pirms būtu par vēlu?
Gada tumšākajos mēnešos pamanāmība uz ceļa kļūst par vienu no svarīgākajiem drošības faktoriem. Statistika ir nežēlīga – 70 % gājēju letālo negadījumu notiek tumsā vai krēslā. Arī šī gada novembrī uz autoceļiem dzīvību zaudējuši trīs gājēji, bet kopš gada sākuma kopumā bojā gājuši 33 cilvēki. Lai parādītu, cik ļoti redzamība ietekmē drošību, CSDD veica nelielu eksperimentu. Tajā salīdzinātas trīs ikdienišķas situācijas – sieviete pēc darba, vīrietis ceļā uz mājām un bērns, kurš dodas uz autobusu. Lai gan visi gājēji atrodas vien dažu metru attālumā, attēlos redzams, cik dramatiski atšķiras to pamanāmība ar un bez atstarojošiem elementiem.
Realitātē uz šosejas viss notiek vēl ātrāk. Autovadītājs gājēju bez atstarojošiem elementiem pamana tikai 25–40 metru attālumā. Pie ātruma 90 km/h auto šo distanci veic 1–2 sekundēs, kas ir par maz, lai nobremzētu vai apbrauktu. Tieši tāpēc pēc negadījumiem bieži dzirdam: “Es viņu neredzēju.” Tā nav atruna, bet fakts.
Atstarotāji redzamību palielina 5–10 reizes, dodot autovadītājam laiku reaģēt un izvairīties no traģēdijas.
Ieskaties galerijā un apdomā, vai arī tavā ikdienā var būt situācijas, kurās tu autovadītājam varētu kļūt neredzams? Ja jā, parūpējies, lai tev vienmēr līdz ir atstarojoša veste vai cits atstarojošs elements. Būt redzamam nenozīmē atteikties no stila – tas nozīmē būt drošam. Izvēle starp “nāvīgi stilīgu” un pamanāmu ir izvēle starp risku un dzīvību. Redzamība ir mūsu visu kopīga atbildība.
Atceries!
Atstarotāja virsmas laukumam jābūt vismaz 15 kvadrātcentimetru (aptuveni maksājumu kartes izmērā).
Vislabāk gaismu atstaro gaišas krāsas materiāli – balti, dzelteni vai gaiši pelēki.
Rūpējoties par savu drošību, novieto atstarotāju labi redzamā vietā – vislabāk uz ķermeņa kustīgajām daļām, piemēram, rokām vai kājām.
Stiprini atstarotāju tajā pusē, kas tuvāk brauktuvei – tā tu būsi daudz pamanāmāks un drošāks uz ceļa.
Regulāri pārbaudi savu atstarotāju efektivitāti – apģērbā iestrādātos pēc katras mazgāšanas reizes, tradicionālos – vismaz reizi sezonā.
Satiksmes drošības kampaņas par drošības riskiem un rīcību, kas jāievēro satiksmes dalībniekiem gada tumšajā periodā “Nāvīgi stilīgi” mērķis ir izglītot un skaidrot, ka gada tumšajā periodā visiem satiksmes dalībniekiem ir jābūt uzmanīgiem neizgaismotos ceļu posmos un pārliecināt gājējus lietot atstarojošus elementus – tie glābj dzīvības. Veicināt satiksmes dalībnieku izpratni par to, ka gada tumšajā periodā un diennakts tumšajā laikā mazāk aizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki bez atstarojošajiem elementiem ir neredzami transportlīdzekļu vadītājiem. Kampaņu organizē CSDD sadarbībā ar Valsts policiju un stratēģiskajiem partneriem – Swedbank apdrošināšanu, degvielas mazumtirdzniecības uzņēmumu “Virši” un automašīnu koplietošanas platformu “Carguru”. Kampaņa tiek finansēta no CSDD un Ceļu satiksmes drošības padomes līdzekļiem – sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, ko ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai apdrošināšanas sabiedrības katru ceturksni ieskaita biedrības “Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” (LTAB) kontā.