VIDEO. Interesanti. Kā veidojas smilšu vētras, cik tās ir vajadzīgas, un kas ir Zemes tā sauktās "putekļu jostas"?







Tās paralizē gaisa un ceļu satiksmi, kairina acis un elpceļus un var būt dzīvībai bīstamas. Kāpēc to kļūst arvien vairāk? Un kāpēc no Sahāras nāk tik daudz putekļu? Tie ir kā cunami gaisā: blīvi smilšu un putekļu mākoņi, kas var aprakt jebko. Pat ja jūs sperat tikai vienu kāju, smilšu vētras sajūtas ir ļoti nepatīkama: niez acis un āda, sāp kakls un ir grūti elpot. Ja mēs ieelpojam pārāk daudz smilšu un putekļu daļiņu, tas var būt pat bīstami dzīvībai, par to plašāk raksta izdevums Deutsche Welle.

Saskaņā ar ANO Konvenciju par cīņu pret pārtuksnešošanos (UNCCD), lai novērstu smilšu un putekļu vētru pieaugumu, augsne ir jāaizsargā no izžūšanas un jāpalielina augsnes auglība. Lai to panāktu, ir svarīgi, lai būtu mazāk atklātu, neapaugļotu platību. UNCCD šajā nolūkā apraksta mežu atjaunošanu un ilgtspējīgāku ūdens ieguvi. Svarīga ir arī augsni aizsargājoša ganību apsaimniekošana, kurā ganību dzīvnieki tiek turēti dažādās platībās dažādos laikos. Kamēr dzīvnieki ēd ganībās, augi var ataugt ganībās. Saskaņā ar UNCCD smilšu vētras daudzviet joprojām tiek novērtētas par zemu kā katastrofu risks.