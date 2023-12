Kad iedzīvotāji sajutīs labumu savos energoresursu rēķinos? Ieteikt







“Lielā mērā tas ir atkarīgs no politiķiem,” jautāts, kad iedzīvotāji sajutīs labumu savos energoresursu rēķinos, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” atzina Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektors Ivars Zariņš.

Viņš uzsver, ka viena no galvenajām izmaksu sastāvdaļām radās no nepieciešamības iegādāties dārgu elektroenerģiju tieši no tirgus.

Zariņš skaidro, ka varēja to sadalīt “Latvenergo” piedāvājot “Sadales tīklam” un “Augstsprieguma tīklam”, ka viņi saviem zudumiem var nopirkt par līgumcenu, kas būtiski zemāka nekā brīvā tirgus cena.

“Protams, viņai būtu jābūt virs pašizmaksai savādāk tur būs dempings un tas būtiski samazinātu izmaksas. Tas atkal ir politisks jautājums,” Zariņš uzsver, akcentējot, ka šis ir jautājums par pārdali – mēs to peļņu uzreiz nogriežam nost, kur Latvenergo to virspeļņu, ko viņi varētu nopelnīt, pārdodot šo elektrību tirgū, viņi nenopelna, bet pārdod to tieši “Sadales tīkliem” par samērīgu cenu ar minimālu peļņu, tādējādi panākot būtisku izmaksu komponentu samazinājumu.

Savukārt Saeimas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas priekšsēdētājas vietnieks (AS) Andris Kulbergs saka, ka atbilde ir vienkārša – 70% no tā bija ietekme no gāzes.

“Mēs to ļoti labi zinām, tāpēc ka vajadzēja energozudumiem iepirkt šo enerģiju. Gāze bija ietekmējošais faktors. Mūsu atkarība no gāzes bija par lielu,” viņš atzīst.

Deputāts uzskata, ka ilgtermiņā energoresursu cenu samazinājumu varētu panākt stiprinot elektropatēriņu – “jo lielāks patēriņš, jo mazāki būs tarifi”.

Otrs, ko varētu darīt: “Augstsprieguma tīklu” apvienot ar “Sadales tīklu”, jo, viņaprāt, dublējošas funkcijas ir ļoti daudz.

Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis atzīst, ka tas nav tik vienkārši: “Ideoloģiski tas izklausās pareizi, bet ir jāsaprot, cik tas izmaksās.”

Savukārt viedās un energoefektīvās pilsētvides tehnoloģiju asociācijas valdes loceklis Edgars Bergholcs uzskata, ka ja katrs parūpēsies par sevi, tad noteikti arī būs daudz labāk. Kā piemēru viņš min, ka cilvēki bija gatavi likt saules paneļus un iesaistīties.