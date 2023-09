“Tas ir negodīgi pret cilvēkiem!” Deputāts par to, vai “Sadales tīkla” tarifu pieaugums ir Kariņa valdības kļūda Ieteikt







Jaunā valdība, otrdien, 19.septembrī atbalstīja AS “Sadales tīkls” (ST) fiksētās komponentes tarifa pieaugumu kompensēt 60% apmērā. TV24 raidījumā “Ziņu top” Saeimas deputāts Ainars Latkovskis skaidro, vai tarifu pieaugums ir Krišjāņa Kariņa valdības kļūda.

Latkovskis atgādina, ka tieši Kariņa valdība, kad “Sadales tīkls” un “Latvenergo” aptuveni pirms gada informēja par iespējamu tarifa piegumu, norādīja, ka tāds pieaugums nevar būt.

Viņš stāsta, ka “Sadales tīkls” no savas puses un Ekonomikas ministrija apsolīja, ka šis pieaugums būs ne vairāk par 30% . Taču viss tika iepīts lielajā rēķinā. “Es uzskatu, ka tas ir negodīgi pret cilvēkiem,” deputāts atzina.

Viņš sola, ka turpmāk “Jaunā Vienotība” sekos līdzi tam, lai šāds spiediens uz mājsaimniecībām nebūtu.

“Premjerministrei [Evikai Siliņai] ir vienošanās ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini, ka šis būs viņu prioritārais uzdevums,” Latkovskis atklāja.

Jau vēstīts, ka valdība 19.septembrī atbalstīja AS “Sadales tīkls” (ST) fiksētās komponentes tarifa pieaugumu kompensēt 60% apmērā no šā gada septembra līdz gada beigām.

ST fiksētās komponentes tarifa pieaugumu kompensēšanai 60% apmērā kopējais plānotais finansējums plānots 30,476 miljonu eiro apmērā.

Klimata un enerģētikas ministrijā (KEM) norāda, ka likumprojekts izstrādāts, lai ierobežotu elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifu izmaksu pieaugumu mājsaimniecībām, nodrošinot tarifu izmaksu paredzamību un izmaiņu pakāpeniskumu. Vienlaikus noritēs darbs pie vidēja termiņa risinājuma sistēmas pakalpojumu tarifu pieauguma ierobežošanai, kas būtu piemērojams no 2024.gada.

Likumprojekts paredz līdz vidēja termiņa risinājuma izveidei elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma fiksētās komponentes tarifa pieaugumu kompensēt 60% apmērā no sistēmas pakalpojumu maksas fiksētās komponentes. Sākotnēji maksas samazinājums tiks piemērots par periodu no 2023.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.decembrim.

Mēnesī plānotais atbalsta apmērs būs 7,619 miljoni eiro, savukārt kopējā atbalsta summa šogad četriem mēnešiem plānota 30,476 miljonu eiro apmērā.

Ministrijā norāda, ka no 2023.gada 1.jūlija spēkā ir stājušies ST sistēmas pakalpojumu tarifi, un kopējās izmaksas salīdzinājumā ar 2020.gada tarifu pieaugušas par aptuveni piektdaļu, taču vērtējot to kopsakarā ar lietotāju patēriņa samazinājumu, tarifs vidēji pieaudzis par trešdaļu. Vienlaikus ministrijā atzīmē, ka atsevišķos gadījumos pieaugums mājsaimniecībām ir lielāks.

Pēc KEM minētā, 92% mājsaimniecību maksājuma pieaugums mēnesī ir pieci līdz septiņi eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Savukārt gadījumos, kad patēriņš ir mazs un pieslēguma jauda ir liela, sadales izmaksas pieaugušas būtiski.

KEM norāda, ka 330 153 mājsaimniecībām Latvijā, kurām ir vienas fāzes (F) un 16 ampēru (A) pieslēgums, fiksētās komponentes tarifs bez PVN būtu 6,08 eiro, bet ar maksas samazinājumu summa bez PVN būs 2,43 eiro. Tāpat arī 1F un 20A pieslēgumam, ko izmanto 326 460 mājsaimniecību, fiksētās komponentes maksa bez PVN samazināsies no 7,6 līdz 3,04 eiro. Tāpat, piemēram, 3F un 20A pieslēgumam, ko izmanto 113 000 mājsaimniecību Latvijā, fiksētās komponentes maksa bez PVN samazināsies no 18,4 līdz 7,36 eiro.

Vienlaikus KEM norāda, lai pagūtu atbalstu par septembri piemērot jau oktobrī izrakstītajos rēķinos, likumprojekts tiek virzīts steidzamības kārtā, un to ir plānots pieņemt Saeimā līdz šā gada septembra beigām.

Vienlaikus ministrijā atzīmē, ka samazinājumu nav plānots piemērot pārrēķiniem, kas tiek veikti sistēmas lietotāju pārkāpumu gadījumos. Elektroenerģijas sadales sistēmas operatora negūtie sistēmas pakalpojuma maksas ieņēmumi ar PVN tiks kompensēti pilnā apmērā no valsts budžeta līdzekļiem.

Jau ziņots, ka no oktobra līdz gada beigām mājsaimniecībām kompensēs 60% no ST tarifā noteiktās fiksētās maksas par jaudu jeb tā dēvētā jaudas abonementa. Savukārt līdz pirmajam 1.novembrim no atbildīgajām ministrijām jānāk ar risinājumu, kā nākamgad risināt ST tarifu kāpumu fiziskajām personām.

Kā iespējamos risinājumus no 2024.gada Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) iepriekš minēja gan iespēju pārskatīt ST tarifus, gan arī finanšu avotu meklēšanu tarifu straujā kāpuma kompensēšanai.

Tāpat vēstīts, ka šogad 1.jūlijā stājās spēkā ST un pārvades sistēmas operatora “Augstsprieguma tīkls” jaunie elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifi.

ST jauno tarifu ietekme uz mājsaimniecībām ir atšķirīga atkarībā no pieslēguma parametriem un patēriņa, tostarp maksu nosaka, vai ir ir 1F vai 3F pieslēgums, vai slodze ir 16A, 20A, 25A, 32A, 40A vai vairāk, kā arī no patērētajām kilovatstundām (kWh).

Kompānijā minēja, ka dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir 1F pieslēgums un patēriņš ir 100 kWh mēnesī, rēķins mēnesī vidēji pieaudzis par pieciem līdz septiņiem eiro bez PVN. Tikpat liels pieaugums ir privātmāju īpašniekiem ar 1F pieslēgumu un 125 kWh patēriņu mēnesī.

Savukārt elektroenerģijas rēķina pieaugums privātmāju īpašniekiem ar 3F pieslēgumu ir atšķirīgs, ko ietekmē izvēlētā slodze. Tostarp 3F pieslēgumam (16A vai 20A) rēķina pieaugs ir par apmēram 12-15 eiro bez PVN, bet 3F pieslēgumam ar 25A un vairāk – apmēram 18 eiro un vairāk bez PVN.

“Sadales tīkls” ir valstij piederošajā “Latvenergo” koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.