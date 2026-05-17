"Kad nav informācijas, sākas panika." Jurists skaidro, kāpēc krīzes laikā svarīgi ir ne tikai karavīri
Konkurences padomes Juridiskā departamenta vecākais jurists Jānis Ilsteris TV24 raidījumā “Preses klubs” uzsvēra, ka krīzes situācijās svarīga loma ir ne tikai militārajiem spēkiem, bet arī civiliedzīvotājiem un informācijas apritei.
Ilsteris norādīja, ka kara vai krīzes apstākļos nepieciešami cilvēki, kuri spēj organizēt pārtikas piegādes, palīdzēt iedzīvotājiem atrast patvertnes un sniegt praktisku informāciju.
“Visi nevar būt tikai karavīri,” viņš sacīja.
Pēc Ilstera domām, būtiski ir, lai cilvēkiem būtu zināšanas par to, kur iespējams saņemt palīdzību, pārtiku, apģērbu vai uzlādēt telefonu.
Atsaucoties uz nesenajiem dronu incidentiem, Ilsteris norādīja, ka cilvēku stresu un paniku lielā mērā rada tieši informācijas trūkums.
“Kad nav informācijas, rodas panika, stress un cilvēki sāk darīt muļķības,” secināja Ilsteris.
