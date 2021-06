Foto: Eaglsky/SHUTTERSTOCK

Kādas nodokļu izmaiņas gaidāmas pašnodarbinātajiem? Ieteikt







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka pašnodarbinātajam lauksaimniekam, kurš nestrādā algotu darbu, tāpat kā līdz šim, ja ienākumi mēnesī sasniedz minimālās algas apmēru, jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (obligātās iemaksas) no ienākuma, kurš nav mazāks par minimālo algu (500 eiro).

Tiks ieviestas minimālās obligātās iemaksas

Ja ienākumi mēnesī ir 500 eiro un vairāk, obligātās iemaksas jāveic vismaz no 500 eiro. Obligāto iemaksu likme pašnodarbinātajam ir 31,07%. Ja obligātās iemaksas veiktas tikai no 500 eiro, tad no summas, kas pārsniedz 500 eiro, jāveic 10% obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai.

Ja ienākums mēnesī ir mazāks par 500 eiro, pašnodarbinātajam jāveic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 10% apmērā no visa ienākuma.

Turklāt no 1. jūlija ir ieviestas minimālās obligātās iemaksas. Tas nozīmē, ja obligāto iemaksu objekts ir mazāks par 500 eiro, pašnodarbinātajam būs jāveic minimālās obligātās iemaksas 10% apmērā valsts pensiju apdrošināšanai no starpības līdz minimālajam obligāto iemaksu objektam. Aprēķinus veiks Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Jāsniedz informācija par plānotajiem ienākumiem

Ja pašnodarbinātais iesniegs VID informāciju, ka plānotie nākamā ceturkšņa ienākumi nesasniegs 500 eiro mēnesī, tad minimālās obligātās iemaksas netiks aprēķinātas.

Savukārt, ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no saimnieciskās darbības nesasniegs 1500 eiro ceturksnī (500 eiro mēnesī x 3), viņš iesniedz VID apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem līdz: 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni; 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni. Iesniegumu varēs iesniegt brīvā formā EDS sadaļā – sarakste ar VID.

Ja zemnieku saimniecības īpašnieks, kas ir pašnodarbinātā persona, vēl strādā citur un saņem algota darba ienākumus, tad obligātās iemaksas un iemaksas pensiju apdrošināšanai jāaprēķina pašam tādā pašā kārtībā, kā iepriekš paskaidrots.

Ja zemnieku saimniecības īpašnieka (pašnodarbinātā), kas strādā arī citā darbavietā (darba ņēmējs), deklarētais (summētais) obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir mazāks par 1500 eiro, minimālās iemaksas no starpības starp 1500 eiro un deklarēto obligāto iemaksu objektu no saviem līdzekļiem veic darba devējs.

Uzziņa:

• Obligāto iemaksu objekts ir saimnieciskās darbības ienākums (no kā veiktas obligātās iemaksas un kas uzrādīts attiecīgā ceturkšņa pašnodarbinātā ziņojumā).

• Summētais obligāto iemaksu objekts ceturksnī – saimnieciskās darbības ienākums (no kā obligātās iemaksas veic pašnodarbinātais) kopā ar algotā darba ienākumu (no kā obligātās iemaksas veic darba devējs).