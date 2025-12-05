Putinu “nolika uz pauzes”: Indijas žurnālists pārsteidz diktatoru ar neveiklu jautājumu par Ukrainu 0
Intervijā Indijas medijiem Putinam tika tieši jautāts, kāpēc viņš sāka postīt Ukrainas krievvalodīgo iedzīvotāju mājas, vēsta dialog.ua.
Krievijas diktators Vladimirs Putins savas vizītes Indijā priekšvakarā sniedza interviju Indijas žurnālistiem, kuras laikā viņam tika uzdots vismaz viens neērts jautājums.
“India Today” žurnāliste Gīta Mohana tieši jautāja Kremļa režīma vadītājam, kāpēc viņš sāka bombardēt krievvalodīgo Ukrainas iedzīvotāju mājas.
Viņa teica, ka apmeklējusi Luhanskas, Doņeckas un Hersonas apgabalus, kad Krievija uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, un cilvēki tur bija šokēti par Kremļa rīcību.
“Daudzas sievietes, ar kurām es runāju, bija šokētas. Ko jūs varat teikt cilvēkiem Ukrainas austrumos?” žurnāliste jautāja diktatoram.
Jautājums viņu acīmredzami pārsteidza nesagatavotu. Acīmredzot diktators nebija gatavs tik asam jautājumam no medijiem valstī, kuru Maskava uzskata par “draudzīgu”. Viņš sāka stostīties un sākumā izlikās, ka nesaprot jautājuma būtību.
“Es nesapratu jautājumu. Par ko jūs šokēja?” Putins teica.
Atbildot uz šo diktatora paziņojumu, žurnāliste vēlreiz atkārtoja viņam savu jautājumu, pēc kā viņš sāka atstāstīt viņa un citu Krievijas režīma pārstāvju atkārtoti paustos stāstus, mēģinot attaisnot viņa kara noziegumus.