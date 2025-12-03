Policija atsakās sākt administratīvā pārkāpuma procesu par Brektes “performance” Rīgas Brāļu kapos 0

LETA
10:28, 3. decembris 2025
Ziņas Krimināls

Valsts policija (VP) nolēmusi nesākt arī administratīvā pārkāpuma procesu par mākslinieka, Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesora Kristiana Brektes aktivitātēm Rīgas Brāļu kapos.

Valsts policijā pieņemts lēmums par atteikšanos sākt administratīvā pārkāpuma procesu, jo nav konstatēts administratīvā pārkāpuma sastāvs. Vienlaikus materiāla kopijas nosūtītas izvērtēšanai Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei, aģentūra LETA noskaidroja VP.

LETA jau ziņoja, ka šovasar VP par Brektes aktivitātēm kapos nolēma izbeigt iepriekš sākto kriminālprocesu. Kriminālprocesu nolemts izbeigt, jo nebija noziedzīga nodarījuma sastāva.

Vienlaikus likumsargi turpināja izvērtēt, vai mākslinieka rīcībā nav saskatāmas administratīva pārkāpuma pazīmes, un arī tādas Brektes darbībās nav konstatētas.

Pats Brekte tviterī toreiz pauda viedokli, ka mākslai nekad nav bijis jākalpo tikumīgiem mērķiem, uzsverot, ka māksla var būt nekorekta, provocējoša, neglīta vai biedējoša.

Kriminālprocess tika sākts pēc “Nacionālās apvienības” (NA) deputātu iesnieguma. Kriminālprocess bija sākts par pērn 17. novembrī “Facebook” un “TikTok” ievietoto video, kurā redzamas darbības, kas, iespējams, saistītas ar kultūras priekšmetu, tas ir, Latvijas vai citas valsts aizsardzībā esoša kultūras pieminekļa apgānīšanu.

Video uz pāris sekundēm bija redzams, ka Brekte atrodas kapos pie “Mātes Latvijas” tēla ar liellopa sirdi rokās un saka, ka mīlot Latviju. Pēcāk sirds jau telpās tika pagatavota ēšanai.

Brektem sākotnēji bija piemērots statuss “persona, pret kuru sākts kriminālprocess”. Mākslinieks tika nopratināts un policijā paskaidrojis, kāds bija vēstījums šai “mākslas aktivitātei”, aģentūrai LETA iepriekš pastāstīja Brektes advokāts Aleksandrs Berezins.

