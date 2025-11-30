FOTO. Kurā Baltijas valstī šogad ir skaistāka centrālā egle? Nobalso par savu simpātiju! 0
Latviešiem, lietuviešiem un igauņiem, lai arī cik ļoti viens otru atbalstām un mīlam, tomēr vienmēr pastāv neliela cīkstēšanās, kuram kaut kas ir izdevies labāk.
Kā jums šķiet, kurā no Baltijas valstu galvaspilsētām šogad ir pati skaistākā centrālā egle? Starp citu – tās visas vakar oficiāli iedegtas.
Aplūko galeriju un raksta beigās paud savu viedokli, kura tad ir visskaistākā! Lai gan – ir vairāk nekā skaidrs, ka tās visas trīs izskatās lieliski!
Te šī gada Rīgas centrālā egle Rātslaukumā:
Te aplūkojama Viļņas šī gada egle:
Un te Tallinas šī gada egle: