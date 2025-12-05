“Tas būs gigantisks!” Latvijā šonakt būs redzams īpašs pilnmēness. Lūk, kas tev šodien obligāti jāizdara 0
Šonakt 1:13 pēc Austrumeiropas laika Latvijā būs novērojams īpašs pilmnēness.
Pēdējais aizejošā gada Supermēness, ko sauc par Auksto Mēnesi, tuvojas milzīgs. Lielā Mēness optiskais efekts ir īpaši manāms tā lēkta un rieta laikā, kad tas atrodas zemu pie horizonta un izskatās nedabiski gigantisks.
Šī Pilnmēness laikā mēs mācāmies noteikt sev pareizos mērķus un uzdevumus visā to dažādībā. Ir svarīgi ieklausīties savā intuīcijā un atrast piemērotus veidus, kā sasniegt vēlamo mērķi.
Mēs attīstām un pārskatām savu pasaules uzskatu, savus iekšējos pamatus un principus.
Ir viegli padoties kārdinājumam vēlēties kaut ko lielāku un labāku.
Šis Pilnmēness pastiprina mīlestības sajūtas un tieksmi pēc skaistuma, izsmalcinātības un kvalitātes. Ir lietderīgi iemācīties sevi prezentēt reprezentablāk un izvēlēties pareizo apģērbu.
BĪSTAMI
Pilnmēness laikā līdz 7. decembrim ir absolūti nepieciešams izvairīties no iegremdēšanās bailēs un šaubās. Ja šis stāvoklis sāk jūs pārņemt, jums ir apzināti jāizvelk sevi no tā, jāpalēnina temps un jāieklausās savās patiesajās vēlmēs, nevis reakcijās uz ārpasauli.
Enerģijas visvairāk ietekmēs ūdens zīmes — Vēzi, Skorpionu un Zivis —, kas var izraisīt nomāktību. Gaisa zīmes — Dvīņi, Svari un Ūdensvīrs — saņems radošu un intelektuālu stimulu.
RITUĀLI un PRAKSE
1. Pašanalīze un atlaišana. Atskatieties atpakaļ, lai atpazītu aizvadītā gada mācības. Pierakstiet savus panākumus un to, kas jums vairs nekalpo: vecus ieradumus, ierobežojošus uzskatus, sarežģītas sajūtas, attiecības ar lietām vai cilvēkiem. Šo atbrīvošanu varat simboliski nostiprināt ar rituālu, sadedzinot uzrakstīto un noskalojot pelnus ar ūdeni.
Pilnmēness ir šovakar plkst. 1:13 pēc Rīgas laika. Tāpēc pierakstiet un sadedziniet visu pēc šīs stands vai rīt TIEŠI TO, KO vēlaties ATBRĪVOT (kad pilnmēness jau ir sasniedzis savu maksimumu un dilst).
Un to, ko vēlaties saņemt vai sasniegt, pierakstiet šodien PIRMS pilnmēness, kamēr Mēness aug un sasniedz savu maksimumu plkst. 1:13.
2. Praktizējiet intuīcijas uzlabošanu. Pilnmēness laikā jūsu smalkās pasaules uztvere ir pastiprināta. Pusmiegā uzdodiet sev svarīgu jautājumu — atbilde noteikti nāks.
3. Izveidojiet personīgo talismanu 5. decembrī. Šī ir lieliska diena, lai uzlādētu savu talismanu. Tā var būt jauna lieta vai jau esoša mīļākā lieta. Garīgi piesūciniet to ar sava nodoma spēku. Pilnmēness laikā uzlādēta lieta palīdzēs jums īstenot savus plānus.
4. Rituāls jūsu lielākās vēlēšanās piepildīšanai. Vienkārša un spēcīga rakstīšanas prakse.
Pierakstiet savu svarīgāko vēlēšanos, tad trīs iemeslus, kāpēc vēlaties, lai tā piepildītos. Pievienojiet vēl trīs iemeslus, kāpēc tai vajadzētu piepildīties. Saglabājiet šo tekstu, un tas sāks darboties.
5. Strādājiet ar ūdeni. Pilnmēness laikā ir tradicionāli uzlādēt ūdeni uz palodzes.
6. Ierobežojiet komunikāciju. Ir svarīgi apzināti pasargāt sevi no negatīvisma. Centieties ierobežot kontaktus ar cilvēkiem, kas jums nepatīk, vismaz 5. decembrī. Šajā periodā pastiprinās enerģētiskā ietekme, un jums ir jātaupa savi resursi.