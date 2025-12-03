Māksliniece Elita Patmalniece dažādos laikos

FOTO. “Ja nenopirks, tad nomirs!” Elita Patmalniece atklāj, ko ātrumā reiz nopirkusi par milzu naudu 0

16:29, 3. decembris 2025
Šova “Slavenības. Bez filtra” rubrikā “Slavenību pērles” stiliste Indra Salceviča viesojas pie modes mākslinieces Elitas Patmalnieces. Jau pirmajos mirkļos kļūst skaidrs: Elitas dzīvesvieta ir harmonisks haoss, kas pulcē krāsas, rakstus un mākslinieciskumu. Audumi, apģērbi, rotas, gleznas un neatkārtojami dizaina priekšmeti – viss Elitas mājās iemieso radošumu.

Elita stāsta, ka bieži vien audumus saviem darbiem iegādājas pēc sajūtas, kas viņu uzrunā. Viņa Indrai demonstrē fuksiju sārta toņa tērpu ar viņas pašas veidotu apdruku. “Citreiz nopērku audumu. Re, tā kā šeit – karnevālā ieraudzīju baigi foršo audumu. Šis audums maksāja 60 eiro metrā – tāds atlasa. Bet baigi foršā krāsa, tā kā Rodam Stjuartam uzvalks,” smej Elita.

Mākslinieces drēbju skapī atrodamas arī drēbes, kas raisa nostalģiskas sajūtas. Viņa parāda kleitu, kas viņai saistās ar mammu, un piebilst, ka tieši šādas puķainas, vasarīgas kleitas bez piedurknēm mamma mēdza valkāt laukos.

“Vasara bija, un tad es ieraudzīju šādu audumu. Viņš man atgādina manu mammu – mamma tādās kleitās staigāja. Vasarā, laukos – kleitas bez rokām, nedaudz kuplas. Man gribējās kaut ko tādu kā melnu, tā kā dzeltenu, bet šis tāds mīlīgs. Kad es uzvelku to kleitu, man asociējas ar mammu – raudiens nāk,” atzīstas Elita.

Indra vaicā, vai arī viņas māte bija liela stila cienītāja, un Elita atklāj, ka mamma bijusi ne tikai šuvēja, bet arī ideju ģeneratore: “Mamma bija modelētāja – izdomāja visu kaut ko. Principā mans talants nāk no mammas.”

Indra ierauga spilgti zaļi “Marc Jacobs” somu, ko Elita iegādājusies ceļojuma laikā, piedaloties televīzijas šovā “Četri uz koferiem”. Ekskluzīvais aksesuārs viņai izmaksājis 500 eiro, taču, kā pati Elita tolaik jokoja, likās – ja nenopirks, tad nomirs.

Viņa izrāda arī vienu no savas kolekcijas senākajām somiņām, kas pirkta 1999. gadā Parīzē, kad Elita divus mēnešus uzturējās mākslinieku rezidencē. “Mēs ar draudzeni izurbām Parīzi no sākuma līdz beigām. Bija divas somas – melna un sarkana. Paņēmu melno. Un vēl tagad var iet ar viņu,” stāsta Patmalniece un atceras kādu toreiz piedzīvotu atgadījumu.

Elita bija nopirkusi izšūtus apavus, un, steidzoties uz metro, viena kurpe nejauši nokritusi uz metro sliedēm. “Metro aiziet, un es kāpu iekšā tajā šahtā pakaļ kurpei. Es vispār nedomāju,” atminas Elita un piebilst, ka parasti šādos brīžos būtu nepieciešams apturēt metro. “Redzi – ja tu nedomā un neesi uzreiz beigts, tad jau normāli. Tāda momentāla reakcija,” secina Elita.

VIDEO:

Elitas Patmalnieces izstāde "Levitācija"
Puķu dobe Kronvalda parkā pēc Elitas Patmalnieces gleznas
Krāšņā un krāsainā māksliniece Elita Patmalniece



