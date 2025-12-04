Foto: publicitātes

Baiba, Barbara un Barba – šīs dienas gaviļnieces. Uzvārda dienu svin Kampes, Oltes, Tiltiņi, Bļinovi un Pavlovi 0

7:40, 4. decembris 2025
4. decembrī vārda dienu svin Baiba, Barbara un Barba – šie ir kalendārā ierakstītie vārdi.

Vai zini, ko tavs vārds nozīmē un kāds ir tā skaidrojums?

Baiba

Pirmais tips – ekstravaganta personība, kurā mājo daudz pretstatu. Viņa prot veikli iekārtoties, sirsnīgi ielīst otra cilvēka “azotē” un uzturēt sev vēlamus kontaktus. Viņa necenšas izraisīt konfliktus, bet cilvēkus, kuri ir viņai apkārt, izvēlas rūpīgi. Viņai ir milzīga ietekme pār vīriešiem. To viņa arī labprāt izmanto. Mēdz rīkoties mirkļa iespaidā. Otrais tips – viņa ir izteikta materiāliste, patīk dzīvot komfortā. Naudas spēlē viņas dzīvē lielu lomu.

Barbara

Noteikta un stingra savos uzskatos. Viņai dažkārt draud vientulība, jo viņa ir askētiska, nealkst būt cilvēku pūļos. Tajā pašā laikā ir lieliska draudzene, mamma un sieva.

Barba

Sieviete – dzīvsudrabs! Lec un spriņģo, skrien un visu noķer. Ja kādam laimējas viņu noķert, to var jau dēvēt par veiksminieku. Barbu nedrīkst aizkavēt. Tad viņa kļūst spītīga kā auns. Tik un tā panāks savu!

* Rakstā izmantota informācija no Gunāra Treimaņa izdevuma “Vārdu noslēpumi”.
