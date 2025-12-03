Lietuvas policijas video par “huligāniem”, kas jau otro dienu plosās pilsētā, kļūst par īstu svētku sensāciju 0
“Jau otro dienu saņemam ziņojumus, ka elfi atkal plosās pilsētā!” Ar šādu paziņojumu sociālajos tīklos neilgi pirms Ziemassvētkiem nākuši klajā Lietuvas policijas pārstāvji, publicējot jautru un svētku noskaņās ieturētu video. Viņi informē, ka saņemti vairāki izsaukumi saistībā ar mazo elfu nedarbiem.
Šajā sakarā policisti, kuri devās izmeklēt vienu no “izsaukumiem”, dalījās ar svarīgu padomu bērniem un viņu vecākiem.
“Jau otro dienu saņemam ziņojumus, ka elfi atkal plosās pilsētā – kaut kur ir izmētāts tualetes papīrs, citviet pazudusi šokolāde no Adventes kalendāra. Un nu atkal saņemts ziņojums, ka kādā pilsētas virtuvē kāds veido sniega eņģeļus no miltiem. Dodamies uz notikuma vietu, un dažus jau esam arī aizturējuši,” video stāsta policists.
Viņš turpina ar brīdinājumu: “Dodamies noskaidrot, kas notiek. Ceram, ka jūs uz viņiem nedusmosieties un būsiet labi – un katru reizi nemēģināsiet mums zvanīt. Jo, iespējams, ka elfi nodos Ziemassvētku vecītim ziņas par jūsu labajiem darbiem, un jūs saņemsiet kādu foršu dāvanu. Nu ko – tiekamies!”
Policijas video ieturēts vieglā, svētkiem raksturīgā noskaņā un, spriežot pēc ieraksta popularitātes, radījis smaidu gan bērniem, gan pieaugušajiem.