Foto: Ekrānuzņēmums no video, Canva

Lietuvas policijas video par “huligāniem”, kas jau otro dienu plosās pilsētā, kļūst par īstu svētku sensāciju 0

kokteilis.lv
12:05, 3. decembris 2025
Kokteilis Dzīvo

“Jau otro dienu saņemam ziņojumus, ka elfi atkal plosās pilsētā!” Ar šādu paziņojumu sociālajos tīklos neilgi pirms Ziemassvētkiem nākuši klajā Lietuvas policijas pārstāvji, publicējot jautru un svētku noskaņās ieturētu video. Viņi informē, ka saņemti vairāki izsaukumi saistībā ar mazo elfu nedarbiem.

“Savienojums patiesi ir pārrauts!” “The Atlantic” atklāj Eiropas reakciju uz ASV negaidīto lēmumu
Kokteilis
Šos ēdienus nevajadzētu likt uz Vecgada svinību galda – Ugunīgais Zirgs būs nikns
“Viņš labi apzinās…” NATO atbild Putinam uz viņa paziņojumu par gatavību tieši tagad karot ar Eiropu
Lasīt citas ziņas

Šajā sakarā policisti, kuri devās izmeklēt vienu no “izsaukumiem”, dalījās ar svarīgu padomu bērniem un viņu vecākiem.

“Jau otro dienu saņemam ziņojumus, ka elfi atkal plosās pilsētā – kaut kur ir izmētāts tualetes papīrs, citviet pazudusi šokolāde no Adventes kalendāra. Un nu atkal saņemts ziņojums, ka kādā pilsētas virtuvē kāds veido sniega eņģeļus no miltiem. Dodamies uz notikuma vietu, un dažus jau esam arī aizturējuši,” video stāsta policists.

CITI ŠOBRĪD LASA
Apstiprinātas izmaiņa izdienas pensiju regulējumā: kuru profesiju pārstāvjus tās ietekmēs, un kuri tiks cauri sveikā?
Pēc sarunām ar Krieviju ASV atklāj kārtis: lūk, kas šobrīd ir galvenais strīdu objekts, kas kavē kara izbeigšanu
Policija atsakās sākt administratīvā pārkāpuma procesu par Brektes “performance” Rīgas Brāļu kapos

Viņš turpina ar brīdinājumu: “Dodamies noskaidrot, kas notiek. Ceram, ka jūs uz viņiem nedusmosieties un būsiet labi – un katru reizi nemēģināsiet mums zvanīt. Jo, iespējams, ka elfi nodos Ziemassvētku vecītim ziņas par jūsu labajiem darbiem, un jūs saņemsiet kādu foršu dāvanu. Nu ko – tiekamies!”

Policijas video ieturēts vieglā, svētkiem raksturīgā noskaņā un, spriežot pēc ieraksta popularitātes, radījis smaidu gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Viena no populārākajām Ziemassvētku filmām, bet kabatā graši. Cik par “Viens pats mājās” Kevina lomas attēlošanu saņēma Makolijs Kalkins?
RAKSTA REDAKTORS
580 eiro??? Jā! Apkopojam Ziemassvētku eglīšu un to rotājumu cenas internetveikalos Latvijā
Kokteilis
FOTO. Kā pasakā! 12 burvīgākie Ziemassvētku tirdziņi pasaulē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.