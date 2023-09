Kādēļ atkal kāpj degvielas cenas? Skaidro eksperts Ieteikt







Degvielas cenas atkal ir pieaugušas – kādi ir iemesli? TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidro Ojārs Karčevskis, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs.

“Pats galvenais iemesls ir tāds, ka Saūda Arābija jau vasaras vidū paziņoja, ka vēlas samazināt ieguvi ar mērķi palielināt naftas cenu kā tādu, nosaucot koridori no 95 līdz 100 dolāriem. No sākuma uz mēnesi, pēc tam uz diviem un tagad jau mēneša sākumā paziņoja, ka līdz gada beigām,” skaidro Karčevskis.

“Šim samazinājumam atzinīgi pievienojās Krievija, jo tai ir ieguves problēmas, un tā arī paziņoja, ka samazinās ieguvi – Saūda Arābija par vienu miljonu barelu dienā, Krievija par 500, pēc tam par 300, un kopā tas rada spiedienu uz naftas tirgu. Nafta šajā periodā trūkst un zināmā mērā trūkst arī dīzeļdegvielas,” viņš turpina.

Eksperts paskaidro sīkāk, kāpēc tā: “Eiropā ir parādījies dīzeļdegvielas deficīts un tas rada papildus spiedienu. Dzelzsceļš nav ar tik lielu kapacitāti, vasara ir ļoti silta, daudz atgriezušies no kovida un visi grib atpūsties. Ķīna uzrāda īsu, bet tomēr ekonomisku izaugsmi un degvielas pieprasījumu, līdz ar to Eiropai dīzeļdegviela ir jāatved vai nu caur Suecas šaurumu, kuru jau ir nobloķējuši tankkuģi, vai nu no Amerikas Savienotajām Valstīm. Tas viss ir radījis spriedzi un katru dienu notiek šīs cenas pieaugums. Bet pats galvenais, kā es minēju, ir naftas kā resursa cenas pieaugums.”