Kāds Covid-19 sasirgušais pamatīgi izbraukājies ar vairākiem autobusiem







Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojis, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, no 29.marta līdz 31. martam braucis ar autobusu maršrutos Gulbene-Jaungulbene un Gulbene-Stari, aģentūru LETA informēja SPKC.

Pasažieris 29.marta plkst.6.35 braucis autobusā ar numuru 5276 no Gulbenes līdz Jaungulbenei un atpakaļ plkst.7.17 ar tāda paša numura autobusu no Jaungulbenes līdz Gulbenei.

Tajā pašā dienā plkst.14.10 pasažieris braucis autobusā ar numuru 6025 no Gulbenes līdz Stariem un atpakaļ plkst.14.35 ar tāda paša numura autobusu no Stariem līdz Gulbenei.

29.martā pasažieris plkst.17.10 braucis ar autobusu, kura numurs ir 5276, no Gulbenes līdz Jaungulbenei un atpakaļ plkst.17.52 ar tāda paša numura autobusu no Jaungulbenes līdz Gulbenei.

Savukārt 30.martā ar Covid-19 sasirgušais pacients plkst.7.05 ar autobusu Gulbene-Mālmuiža-Lejasciems-Gulbene, kura numurs ir 5538 devies no Gulbenes atpakaļ uz Gulbeni, tālāk plkst.11.25 braucot ar autobusu Gulbene-Liedeskrogs, kura numurs ir 6022, devies no Gulbenes līdz Liedeskrogam un atpakaļ plkst.12.35 no Liedeskroga līdz Gulbenei.

Pasažieris plkst.14 devies tālāk ar autobusu Gulbene-Daukstes-Rieksti-Jaungulbene-Gulbene, kura numurs ir 6028, devies no Gulbenes atpakaļ uz Gulbeni, tad plkst.17.10 pārsēdies autobusā Gulbene-Jaunvanagi, kura numurs ir 6014, lai dotos līdz Jaunvanagiem, savukārt atpakaļ pasažieris devis plkst.17.45 ar autobusu Jaunvanagi-Gulbene līdz Gulbenei.

31.marta plkst.6.40 pasažieris braucis autobusā, kura numurs ir 6014, no Gulbenes līdz Jaunvanagiem, tad plkst.7.40 ar autobusu Gulbene-Tirza-Velēna-Gulbene persona devusies līdz Velēnai un atpakaļ plkst.13.04 ar autobusu Velēna-Tirza-Gulbene, kura numurs ir 6024, devies no Velēnas līdz Gulbenei.

Visiem pasažieriem, kuri brauca minētajos datumos šajos vilcienos, ieteicams novērot savu veselības stāvokli.

Ja tiek novēroti Covid-19 infekcijai raksturīgi simptomi ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.

SPKC atgādina, ka šādos gadījumos ātrāk uzzināt, ka esi bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku var palīdzēt lietotne “Apturi Covid”. Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.