Kāds Putins ir kā cilvēks? Komentē Kalvītis – viens no retajiem politiķiem, kurš ticies ar Putinu klātienē Ieteikt







Aigars Kalvītis joprojām ir viens no retajiem politiķiem, kurš ir savulaik ticies ar Vladimiru Putinu. Raidījuma “Uz līnijas” skatītājs uzdeva jautājumu – kāds ir Putins kā cilvēks?

Jāsaprot, ka tas bija pirms 20 gadiem. Tolaik Putins bija jauns politiķis, viņš noteikti tad bija savādāks, nekā ir tagad, tā saka Aigars Kalvītis, AS “Latvijas gāze” valdes priekšsēdētājs.

Kalvītim tajā laikā nācies strādāt ar Putinu kopā pie Latvijas-Krievijas robežlīguma slēgšanas, kur bija vairāki sarunu raundi – līgumu izdevās noslēgt, sarunas bija konstruktīvas.

“Tik daudz laika pagājis. Cilvēki mainās – to redzam pēc viņa pašreizējās rīcības.” Prezidentālās valstis no parlamentārām republikām atšķiras ar to, ka vara ir koncentrēta viena cilvēka rokās, līdz ar to lēmumus lielā mērā Krievijā pieņem prezidents. To nevar tā salīdzināt – jau tolaik lēmumi bija Krievijas prezidenta rokās, nevis pārējo politiķu rokās.

Kalvītis aicina atcerēties, ka tolaik bija redzama Krievijas tuvošanās ES, ka bija noslēgts līgums sadarbībai ar NATO – Krievija bija draudzīga NATO, tie bija citi laiki, ko nevar salīdzināt ar šodienu.