Kāds šodien pret tevi var izturēties ļoti skarbi… Horoskopi 16.jūnijam







Auns

Tava veiksme ir atkarīga tikai un vienīgi no tā, kas šodien būs kopā ar tevi. Izvēlies šos cilvēkus rūpīgi un ļoti uzmanīgi.

Vērsis

Tev būs iedvesma visas dienas garumā! Ja tev izdosies līdz vakaram to saglabāt, iespējams, tu radīsi šedevru!

Dvīņi

Šodien tu vari uzticēties pirmajiem iespaidiem – tie tevi nepievils. Vari plānot savu dienu, taču maz ticams, ka viss notiks pēc plāna.

Vēzis

Tev gribēsies iztērēt visus savus spēkus un viss tikai tāpēc, ka vēlēsies sasniegt savus mērķus. Palūkojies uz lietām no “sveša skatupunkta”: vai visi tavi pūliņi ir tā vērti?

Lauva

Kāds pret tevi var izturēties ļoti skarbi. Tomēr, ja tu uztversi to kā savu daļu no joka, tas arī tikpat ātri aizmirsīsies. Centies neņemt to galvā!

Jaunava

Ja tev paveiksies uzzināt kaut ko, ko nezina vēl apkārtējie, necenties to visiem skriet un paziņot. Gaidi, kad viņi paši to uzzinās!

Svari

Veiksmīga diena veiksmīgiem darbiem – pats galvenais neaizmirsti smaidīt. Ja paliek grūti, pieej pie spoguļa, pasaki sev, ka esi liels malacis un turpini darboties.

Skorpions

Piemērota diena tam, lai sarīkotu zināmā mērā eksperimentus. Ja nav īsti, kā – pārbīdi istabā mēbeles. Arī ar to pietiks!

Strēlnieks

Tu varēsi no sarunām ar citiem šodien uzzināt ļoti daudz ko tādu, ko agrāk pat nenojauti. Ne visam no dzirdētā, protams, ir vērts pievērst uzmanību…

Mežāzis

Tu šodien būsi bez rūpēm – gluži kā mazs bērns. Tikai centies visu nesalaist dēlī! Baudi šo dienu un priecājies par to!

Ūdensvīrs

Tevi var nogurdināt tevis paša domas un sajūtas. Tu vari justies nomākts, jo būsi kaut ko plānojis un viss nenotiks pēc plāna. Bet tas taču nekas!

Zivis

Šodien tev, iespējams, nāksies sastapties ar nepatīkamām baumām un runām. Jo mazāk tu par to domāsi, jo labāk. Rīt būs atkal jauna diena.