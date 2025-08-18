Putina uzpampusī seja un “želejas kājas” – pazīmes, kas liecina, ka Putins varētu būt smagi slims 0
Vladimirs Putins dažas dienas atpakaļ Aļaskā ieradās uz vēsturisku samitu ar Donaldu Trampu. Šajā laikā pieaug spekulācijas un teorijas par viņa veselības stāvokli.
Saskaņā ar viņa pretinieku apgalvojumiem un Rietumu izlūkdienestu mājieniem, 72 gadus vecais Putins cieš no dažādām kaitēm — sākot ar nemierīgo kāju sindromu un beidzot ar vēzi vai Parkinsona slimību.
Viņa mainīgais izskats ir radījis aizdomas, ka viņš tiek ārstēts ar steroīdiem imunitātes stiprināšanai, turklāt parādījušies ziņojumi par “steroīdu dusmu lēkmēm”.
Cirkulē arī citi pieņēmumi: no baumām par dubultniekiem līdz pat senam krievu rituālam — peldēm briežu ragu asinīs, lai pagarinātu dzīvi.
Kremlis visus pieņēmumus par prezidenta slimībām nosaucis par “izdomājumiem”. Tomēr ir astoņi rādītāji, kas, pēc dažu domām, varētu liecināt par slēptu kaiti.
1. “Želejas kājas”
2023. gada novembrī Astanā, Kazahstānā, Putins preses konferencē dīvaini raustīja kājas, stipri turoties pie tribīnes. Viņa ceļgali drebēja, un viņš stāvēja arvien platāk, it kā cenšoties noturēt līdzsvaru.
Ņujorkas urologs Dr. Bobs Beruhims atzina, ka tas varētu būt saistīts ar Parkinsona slimību vai citām neirologiskām problēmām, bet no dažiem video precīzu diagnozi noteikt nav iespējams.
Mēnesi pirms tam Putins Ufas žogu centrā bija redzēts pastāvīgi kasām un berzējot seju un kaklu.
2. Uzpampusi seja
Pēdējos gados vairākās reizēs Putina seja ir bijusi neparasti pietūkusi. 2023. gada novembrī tā izskatījās īpaši apaļa, un kāds Ukrainas amatpersona publiski jautāja: “Kas notiek ar Putina vaigiem?”
Ārsti norāda, ka šāds pietūkums var būt steroīdu lietošanas rezultāts. Tie tiek izmantoti iekaisumu, sāpju vai arī nopietnāku slimību, piemēram, vēža, ārstēšanā.
Citi skaidrojumi — alerģijas, sinusīts, zobu infekcija vai Botox injekcijas.
Steroīdi var radīt arī garastāvokļa svārstības, agresivitāti un halucinācijas. Tieši pirms iebrukuma Ukrainā, 2022. gada februārī, Francijas prezidents Makrons atzina, ka Putins sarunas laikā šķitis “dīvains” un “izgājis no rāmjiem”.