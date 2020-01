Teicami 2020.gadu sācis Latvijas vārtsargs Jānis Kalniņš, kurš piektdien Helsinku “Jokerit” vārtos atvairīja 19 metienus, palīdzot Somijas klubam mājās ar 6:0 (0:0, 5:0, 1:0) sagraut Rietumu konferences vicelīderi Sanktpēterburgas “SKA”.

Viena no bagātākajām KHL komandām “SKA” līdz šim KHL tik smagu zaudējumu nebija piedzīvojusi, līdz šis ir jauns kluba antirekords.

Kalniņš izcīnīja 22.uzvaru sezonā, atkārtojot iepriekšējā sezonā sasniegto, kā arī otro reizi sezonā un desmito reizi KHL karjerā savus vārtus nosargāja neieņemtus. Interesanti, ka šosezon pirmo “sauso” spēli Kalniņš izcīnīja pret citu KHL grandu Maskavas “CSKA”.

Jau tagad var droši prognozēt, ka izcīnīto uzvaru skaita ziņā Kalniņam šī būs labākā no līdzšinējām četrām KHL sezonām. Pērn viņš bez 22 uzvarām regulārajā čempionātā tika arī pie diviem panākumiem Gagarina kausa izcīņā.

Peter Regin 🇩🇰 gets 2G and 1A, Steve Moses 🇺🇸 adds 1G and 2A as @jokerithc delivers SKA the biggest loss in team's history. #JOKvsSKA pic.twitter.com/921retWTeR

— KHL (@khl_eng) January 3, 2020