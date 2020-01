Teodors Bļugers (centrā) pasaules čempionāta spēlē pret Krievijas izlasi saķēries ar Jevgeņiju Kuzņecovu, vārtos – Elvis Merzļikins, kurš par Latvijas Gada hokejistu tika atzīts pērn. Foto: Alexander Demianchuk/TASS/SCANPIX/LETA

“Latvijas Avīzes” rīkotajā aptaujā par Latvijas labāko hokejistu 2019. gadā atzīts Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Pitsburgas “Penguins” uzbrucējs Teodors Bļugers.

Tāpat kā pagājušajā gadā, kad šāda aptauja tika rīkota pirmo reizi vēsturē, uzrunājām 40 ekspertus – mediju pārstāvjus, trenerus, hokeja norišu pārzinātājus. Katrs nosauca sešus labākos, pirmās vietas ieguvējs nopelnīja sešus punktus, otrās – piecus utt. Bļugeram summā 196 punkti, pirmajā vietā viņu ierindoja 16 eksperti, vēl 14 atvēlēja otro pozīciju. Pirmajā piecniekā Teodoru iekļāva visi aptaujas dalībnieki.

25 gadus vecajam uzbrucējam šis gads paliks spilgtā atmiņā. Janvāra izskaņā viņš pēc ilga un pacietīga ceļa ieguva iespēju debitēt NHL, jau otrajā spēlē guva vārtus un nostiprinājās Pitsburgas komandas pamatsastāvā. Šobrīd aizvadītas 68 spēles, sakrājot 21 punktu (11+10). “Penguins” ir viena no Austrumu konferences spēcīgākajām komandām, un Bļugers šosezon lielākoties spēlē trešajā uzbrucēju maiņā. Lai arī bez līguma, pavasarī pēc izstāšanās no Stenlija kausa izcīņas viņš steidza palīgā Latvijas izlasei uz pasaules čempionātu Slovākijā, kur paveica milzīgu darba apjomu. Pārliecinošs līderis turnīrā pēc iemetienu skaita (201; 62,6% uzvarētie iemetieni bija astotais labākais sasniegums čempionātā), četri rezultativitātes punkti (1+3), komandai – desmitā vieta.

Lai arī aptaujas beigu tabulā Teodora Bļugera uzvara šķiet visnotaļ pārliecinoša, var teikt, ka to izdevās izraut vien ar finiša spurtu, jo ilgu laiku viņš sīvi cīnījās ar Rūdolfu Balceru, kuram aptaujā 11 pirmās vietas. Balcers nosaukts 36 anketās un summā ieguvis 169 punktus. Arī viņš šogad debitēja NHL un palīdzēja valstsvienībai, bet pirms šīs sezonas sākuma guva savainojumu, un pēc atveseļošanās viņam nākas sevi pierādīt Otavas “Senators” fārmklubā Amerikas hokeja līgā, kas izdodas ļoti pārliecinoši, gūstot punktus pirmajās 15 spēlēs pēc kārtas.

Trešajā vietā eksperti ierindojuši pārsteidzošo vārtsargu Jāni Kalniņu, kurš agrāk Rīgas “Dinamo” un pēdējās divās sezonās Helsinku “Jokerit” izkonkurējis visus vairāk pieredzējušos un tituliem bagātākos vārtu vīrus. Divdesmit astoņus gadus vecajam Kalniņam septiņas pirmās vietas, 128 punkti, viņa uzvārds ierakstīts 32 anketās.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, visi trīs laureāti topā pacēlušies uz augšu, Bļugers no devītās uz pirmo, Balcers – no trešās uz otro, Kalniņš – no sestās uz trešo. Zemgus Girgensons no otrās vietas atkāpies uz ceturto, seko Latvijas izlases un Rīgas “Dinamo” kapteinis Lauris Dārziņš, bet pirmo sešnieku noapaļo iepriekšējā gada uzvarētājs Elvis Merzļikins, kurš cenšas sevi apliecināt NHL, un šis posms nav no vieglākajiem – pirmo uzvaru viņš svinēja tikai Vecgada vakarā. Pērn Elvis aptaujā bija karalis – 28 pirmās vietas, 214 punkti, un šie rekordi paliek viņa īpašumā.

Vismaz viena pirmā vieta ir sešiem hokejistiem. Kopumā topā iekļauti 19 spēlētāji, bet vairāk nekā pusē anketu bijuši seši no viņiem. Guntis Galviņš un Kristiāns Rubīns aizvadīto sezonu beidza ar čempionu kausu – Guntis Čehijā, Kristiāns Ziemeļamerikas Austrumkrasta līgā, tādēļ arī vietas topā. Novērtēts ticis Riharda Mareņa noietais ceļš – pērn viņš ar vienu kāju jau beidza hokejista karjeru, bet tagad nostiprinājies “Dinamo” un, debitējot pasaules čempionātā, guva divus vārtus.

Līdzīgi kā pērn vairāk izcelti uzbrucēji – pavisam 11, vārtsargi un aizsargi ir pa četriem.