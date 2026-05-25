Kamēr kuģi stāv, cenas aug: pētniece brīdina par sekām, ko izjutīs visa pasaule
Viespētniece Džonsa Hopkinsa Universitātē ASV, analītikas un vadības grupas “PowerHouse Latvia” vecākā pētniece, Latvijas Ārpolitikas institūta valdes locekle TV24 raidījumā “Globuss” komentēja situāciju Hormuza šaurumā un iespējamās sekas pasaules ekonomikai.
Viņa norādīja, ka politiskās diskusijas par iespējamiem diplomātiskajiem scenārijiem turpinās jau ilgāku laiku, taču daudz skaidrāk par situāciju runā konkrēti ekonomiskie dati. “Skaitļi nemelo,” uzsvēra Broka-Kovalevska.
Pētniece skaidroja, ka miera laikā caur Hormuza šaurumu pārvietojas aptuveni 120 līdz 130 kuģu, bet pašlaik kustība tur ir ļoti ierobežota.
Viņa norādīja, ka caur šo maršrutu plūst aptuveni piektā daļa pasaules naftas, tāpēc problēmas Hormuza šaurumā ietekmē ne tikai reģionu, bet visu pasaules ekonomiku.
Broka-Kovalevska piebilda, ka militāro draudu dēļ strauji pieaug arī naftas cenas un riski globālajā enerģētikas tirgū.
Vienlaikus lielās apdrošināšanas kompānijas atsakoties apdrošināt kuģus, kas šķērso Hormuza šaurumu, jo nevēlas uzņemties kara riskus.
Pētniece uzsvēra, ka sekas var skart ne tikai degvielas cenas, bet arī pārtikas un apkures izmaksas.
Pēc Brokas-Kovalevskas teiktā, pieaugošās energoresursu cenas šobrīd īpaši izdevīgas ir Krievijai.
Viņa piebilda, ka arī tad, ja tuvākajā laikā izdotos panākt vienošanos, ekonomiskās sekas pasaulē būs jūtamas vēl ilgu laiku.
