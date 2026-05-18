Kamēr tiek iedragāta ASV ekonomika, Ķīna tikai noskatās: Vargulis paskaidro, kāpēc tā pagaidām neko nedara 0

17:54, 18. maijs 2026
Analītikas un vadības grupas “PowerHouse Latvia” vadošais partneris, Rīgas Stradiņa universitātes lektors Mārtiņš Vargulis TV24 raidījumā “Globuss” komentēja Ķīnas nostāju saistībā ar saspīlējumu Hormuza šaurumā un tā ietekmi uz pasaules ekonomiku.

Vargulis norādīja, ka īstermiņā Ķīnai pašreizējā situācija nav neizdevīga, jo tā ekonomiski ietekmē ASV un palielina spriedzi globālajā ekonomikā.

Viņš uzsvēra, ka Ķīna ASV uztver kā savu galveno konkurentu.

Viņš atgādināja, ka aptuveni trešdaļa energoresursu uz Ķīnu tiek transportēta caur Hormuza šaurumu, tāpēc ilgtermiņā Ķīna būtu ieinteresēta situācijas stabilizēšanā.

Tomēr īstermiņā Ķīna, pēc Varguļa domām, izvēlas neiesaistīties un vērot, kā no situācijas cieš ne tikai ASV, bet arī Eiropas Savienības valstis.

Viņš piebilda, ka pieaugošās naftas cenas ir izdevīgas arī Krievijai, tāpēc, ņemot vērā Krievijas un Ķīnas attiecības, nav pamata sagaidīt ļoti aktīvu Ķīnas iesaisti situācijas risināšanā.

