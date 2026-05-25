"Mazo gulbīšu deja" – Putina pieņemšanas laikā Ķīnā atgadījies kāds kuriozs, kas raisījis runas par iespējamu apvērsumu Krievijā
Ārzemju mediji pievērsuši uzmanību kādam zīmīgam incidentam Krievijas diktatora Vladimira Putina vizītes laikā Ķīnā. Svinīgajā pieņemšanā Pekinā, kas tika rīkota par godu Putina vizītei 19. un 20. maijā, viesiem atskaņota melodija, kas daudzos izraisījusi asociācijas ar valsts apvērsumiem un politiskām krīzēm Padomju Savienībā.
Krievijas mediji publicējuši pieņemšanas programmu un ēdienkarti, kur uzmanību piesaistījis muzikālais pavadījums. Pasākuma laikā izskanējusi “Mazo gulbīšu deja” no Pētera Čaikovska baleta “Gulbju ezers”.
Tieši šī melodija Padomju Savienības laikā kļuva par simbolisku signālu nopietniem politiskiem notikumiem. Vēsturiski televīzijā “Gulbju ezers” tika pārraidīts brīžos, kad nomira PSRS līderi vai valstī notika apvērsuma mēģinājumi. Daudziem postpadomju telpā šī mūzika joprojām asociējas ar cenzūru, nenoteiktību un varas krīzi.
Ārzemju mediji norāda, ka nav skaidrs, vai melodijas izvēle bijusi nejaušība vai tomēr simbolisks mājiens. Tomēr sociālajos tīklos un komentāros šis moments ātri vien izraisījis plašas diskusijas.
Tikmēr eksperti pēdējos mēnešos arvien biežāk runā par iespējamiem satricinājumiem Krievijas varas elitē. Ekonomists Andrejs Novaks iepriekš izteicies, ka Krievijā varas maiņa, visticamāk, nenotiktu tautas protestu rezultātā, bet gan tā dēvētā pils apvērsuma ceļā.
Viņš norādījis, ka Krievijas sabiedrība arvien biežāk izjūt dzīves līmeņa pasliktināšanos, taču daudzi iedzīvotāji savas problēmas joprojām tieši nesaista ar karu Ukrainā.
Ārzemju mediji iepriekš ziņojuši arī par pastiprinātiem drošības pasākumiem ap Putinu. Tiek apgalvots, ka Kremlis baidās gan no iespējama atentāta, gan no iekšējiem politiskiem satricinājumiem.
Tāpat pēdējā laikā izskanējusi informācija par iespējamiem konfliktiem Krievijas varas gaiteņos. Dažādi avoti minējuši, ka zem spiediena varētu nonākt vairāki augsta ranga Krievijas politiķi un amatpersonas.
Lai gan pagaidām nav nekādu pierādījumu, ka Ķīnā atskaņotajai melodijai bijusi īpaša politiska nozīme, šis simboliskais moments izraisījis plašu rezonansi un atkal pievērsis uzmanību jautājumam par situāciju Krievijas varas elitē.