Kāpēc burkāniem blakus jāstāda sīpoli – vienkāršs triks bagātīgai ražai
Burkānu muša var iznīcināt visu ražu, tāpēc svarīgi kaitēkli laikus atpazīt un apturēt. Viens no efektīvākajiem un vienkāršākajiem risinājumiem ir pareiza augu kombinēšana dobēs.
Burkānu muša (Psila rosae) ir neliels kukainis no Psilidae dzimtas, kas tiek uzskatīts par vienu no bīstamākajiem kaitēkļiem ne tikai burkāniem, bet arī selerijām, pētersīļiem, pastinakiem un citiem čemurziežu dzimtas augiem.
Kā atpazīt burkānu mušu?
To, ka augs ir inficēts, var noteikt pēc lapu izmaiņām, tās vispirms kļūst sarkanīgas, pēc tam dzeltē un izkalst. To izraisa kāpuri, kas barojas ar saknēm.
Mātītes dēj olas pie sakņu kakliņa, un izšķīlušies kāpuri iekļūst saknēs, veidojot tajās ejas. Šajās vietās audi kļūst tumši un sāk atmirt.
Ja pārgriež burkānu, tajā var redzēt tumšus tuneļus un nelielus, gaišus kāpurus (6–9 mm). Šādi burkāni kļūst rūgti un nav piemēroti ne ēšanai, ne uzglabāšanai.
Burkānu muša gada laikā attīstās divās paaudzēs:
- pirmā, maija beigās, kas bojā jaunās saknes;
- otrā, septembrī, kas bojā jau nobriedušus burkānus.
Tāpēc cīņa ar šo kaitēkli jāsāk pēc iespējas agrāk.
Ko stādīt blakus burkāniem?
Burkānu virszemes daļa izdala smaržu, kas pievilina kaitēkļus. Tāpēc viens no efektīvākajiem veidiem, kā tos atbaidīt, ir šo smaržu maskēt.
Ja dobēs iestāda spēcīgi smaržojošus augus, burkānu muša nespēj atrast piemērotu vietu olu dēšanai.
Pieredzējuši dārznieki iesaka stādīt:
- sīpolus un maurlokus;
- ķiplokus;
- lavandu;
- salviju;
- rozmarīnu;
- ūdenskrese.
Īpaši efektīvi ir sīpoli, tie ne tikai aizsargā burkānus, bet burkāni savukārt palīdz atbaidīt sīpolu mušu (Delia antiqua). Tādējādi abi augi viens otru aizsargā.
Vislabāk šos augus stādīt rindās starp burkāniem – jo vairāk šādu rindu, jo labāka aizsardzība.
Tautas līdzekļi pret burkānu mušu
Papildus var izmantot arī dabiskus uzlējumus.
Sīpolu vai ķiploku uzlējums
Sasmalcina vienu sīpolu vai apmēram 200 g ķiploku, aplej ar 10 litriem ūdens un atstāj uz 24 stundām. Ar šo šķidrumu apsmidzina dobes reizi nedēļā trīs nedēļas pēc dīgšanas.
Vērmeļu uzlējums
300 g svaigas vai 30 g kaltētas vērmeles aplej ar 10 litriem ūdens un ļauj ievilkties divas dienas. Pēc tam šķidrumu nokāš un apsmidzina augus ik pēc 10 dienām.
Lai pasargātu no otrās kaitēkļu paaudzes, apstrādi ieteicams atkārtot jūlija vidū. Papildus var izmantot arī baltu agrotekstilu, kas fiziski pasargā augus no kaitēkļiem.
Pareiza augu kombinēšana ir viens no vienkāršākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā pasargāt ražu bez ķīmijas. Sīpoli un citi aromātiskie augi var būt dabīgs vairogs pret kaitēkļiem.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.