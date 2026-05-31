Rietumeiropā turpinās pamatīgs karstums, daudzviet pārspēti maija temperatūras rekordi 1
Plānojot vasaras ceļojumus un brīvdienas Eiropā, šobrīd uzmanība tiek pievērsta ne tikai galamērķiem, bet arī laikapstākļiem, jo vairākas valstis Rietumeiropā šobrīd piedzīvo neparasti agrīnu un spēcīgu karstuma vilni.
Medijs “The Guardian” ziņo, Francijā un Apvienotajā Karalistē jau pārspēti vēsturiskie maija temperatūras rekordi, bet Spānijā sinoptiķi prognozē, ka termometra stabiņš var pakāpties līdz pat 40°C.
Francijā vairāk nekā 350 pilsētās reģistrētas augstākās jebkad fiksētās maija temperatūras. Sinoptiķi norāda, ka karstuma vilnis skāris lielu valsts daļu, īpaši rietumus.
Francijas meteoroloģiskais dienests Météo-France paziņojis, ka 352 meteoroloģiskajās stacijās reģistrēti jauni maija mēneša rekordi. Augstākā temperatūra – 37,1°C – fiksēta netālu no Hossegor, Landes reģionā.
Apvienotās Karalistes Meteoroloģijas dienests (Met Office) paziņojis, ka pārspēts valsts visu laiku maija temperatūras rekords. Londonas Kew Gardens reģistrēti 34,8°C.
Tas tiek vērtēts kā viens no spēcīgākajiem agrīnās sezonas karstuma viļņiem pēdējos gados.
“Šis ir nepieredzēts notikums ar vienu no tūkstoša iespējamību šajā gada laikā, balstoties uz klimata datiem no 1979. līdz 2025. gadam, un tas būtu gandrīz neiespējams pirmsindustriālajā laikmetā,” norādījis klimata zinātnieks Kristofs Kaso.
Francijas meteoroloģiskais dienests skaidro, ka karstuma vilni izraisījis tā sauktais “heat dome” jeb karstuma kupols, kad karstais gaiss no Marokas tiek iesprostots zem augsta spiediena zonas.
Eksperti brīdina, ka šādi notikumi Eiropā var kļūt arvien biežāki, intensīvāki un sākties agrāk sezonā.
Francijā 31 no 96 administratīvajiem departamentiem izsludināts augstas temperatūras brīdinājums, tostarp astoņos – oranžais līmenis, kas paredz pastiprinātus piesardzības pasākumus.
Tā ir pirmā reize, kad Francijas nacionālā karstuma brīdinājumu sistēma tiek aktivizēta jau maijā kopš tās ieviešanas 2004. gadā.
Spānijā karstuma vilnis turpinās, un sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā laikā temperatūra var sasniegt pat 40°C atsevišķos reģionos. Tiek prognozētas arī tā sauktās “tropiskās naktis”, kad temperatūra nakts laikā nenokrīt zem 20°C.
Eksperti norāda, ka karstuma viļņi vairs neaprobežojas tikai ar dienas stundām – arvien biežāk tiek novērotas arī siltas naktis, kas apgrūtina organisma atjaunošanos un pastiprina karstuma ietekmi uz veselību.
Meteorologi brīdina, ka šādi laikapstākļi var kļūt arvien biežāki klimata pārmaiņu ietekmē.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.