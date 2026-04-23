No viena lavandas krūma – desmit jauni augi: vienkāršs paņēmiens, ko var izmēģināt pavasarī
Lavanda nav tikai patīkams aromāts un skaists akcents dārzā vai uz balkona, tā var kļūt arī par vienkāršu veidu, kā izaudzēt veselu mini dārzu bez lieliem izdevumiem. Pietiek pareizi apgriezt augu, un no viena krūma iespējams iegūt vairākus jaunus stādus.
Lavanda ir viens no tiem augiem, kas, pareizi kopts, viegli vairojas. Ja uz krūma pamanāt svaigus, zaļus dzinumus, ir īstais brīdis rīkoties, tas ir piemērots laiks gan krūma veidošanai, gan jaunu augu iegūšanai.
Ar ko sākt
Pirmais un svarīgākais solis ir piemērotu dzinumu izvēle. Izvēlieties jaunus, svaigus un zaļus dzinumus bez ziediem, tie vislabāk iesakņojas un veido spēcīgus augus.
Kā pareizi nogriezt dzinumu
Ideālais dzinums:
garums: 5-7 centimetri
griezums: tieši zem lapu mezgla
Tieši šajā vietā atrodas visvairāk dabisko augšanas vielu, kas palīdz augam ātrāk iesakņoties.
Dzinumu sagatavošana
Lai augs visu enerģiju veltītu sakņu veidošanai, noņemiet apakšējās lapas, atstājot tikai 2-3 lapiņas augšpusē. Tas palīdzēs dzinumam veiksmīgāk iesakņoties.
Vai nepieciešams augšanas stimulators?
Lavandu var pavairot arī bez tā, taču, ja vēlaties palielināt veiksmes iespējas, dzinumu var iemērkt ūdenī un pēc tam sakņu veidošanās stimulatorā. Tas palīdzēs augam ātrāk attīstīties.
Kā stādīt
Vislabāk izmantot vieglu augsni – universālu podu augsni ar piejauktu smilti, lai nodrošinātu labu drenāžu.
Pirms dzinumu ievietojat augsnē, izveidojiet nelielu bedrīti, tas palīdzēs saglabāt uz kāta uzklāto stimulatoru. Pēc iestādīšanas augsni viegli piespiediet un kārtīgi aplaistiet.
Mitrums un vide
Lai dzinumi iesakņotos, tiem nepieciešams mitrs mikroklimats. Vienkāršākais risinājums – pārklāt podu ar plastmasas maisiņu, atstājot nelielu atvērumu gaisa cirkulācijai. Tas palīdzēs izvairīties no pelējuma.
Dzinumus ieteicams novietot gaišā vietā – uz palodzes vai siltā, saulainā vietā, kur nav krasu temperatūras svārstību.
Kad pārstādīt?
Dzinumus var turēt podā līdz pavasara beigām. Kad tie ir iesakņojušies un kļuvuši stiprāki, tos var pārstādīt atsevišķos podos vai dobē.
Kāpēc lavandu svarīgi apgriezt pavasarī
Pavasaris ir labākais laiks, kad lavandu ne tikai pavairot, bet arī apgriezt. Pareiza apgriešana palīdz augam kļūt kuplākam, veidot vairāk ziedu un saglabāt skaistu formu.
Apgriežot lavandu, ieteicams nogriezt sausos un koksnainos zarus, kā arī saīsināt jaunos dzinumus, taču nepārcensties, nevajadzētu griezt pārāk dziļi vecajā, koksnainajā daļā, jo tur augs vairs neatjaunojas.
Tieši pēc apgriešanas vislabāk redzami svaigie dzinumi, kurus var izmantot jaunu augu iegūšanai. Tāpēc pavasara kopšana un pavairošana bieži iet roku rokā.
Lavanda ir lielisks piemērs augam, kas ar minimālu kopšanu sniedz bagātīgu rezultātu. Pareizi apgriežot un pavairojot ar dzinumiem, iespējams ne tikai atjaunot krūmu, bet arī izaudzēt jaunus augus, bez papildu izmaksām.
Un pats labākais, viss sākas ar vienu vienīgu krūmu.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāla.