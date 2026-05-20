“Kāpēc jūs atnācāt šeit? Ejiet uz savu pagrabu!” Lietuvā ārkārtas trauksme izraisa vienotības trūkumu un ķildas kaimiņu starpā 0
Lietuvas galvaspilsētā Viļņā trešdien izsludinātā gaisa trauksme daudziem iedzīvotājiem kļuva par pirmo reālo pieredzi, kad bija nevis vienkārši jāizlasa brīdinājums telefonā, bet jādomā, kur patverties iespējamā apdraudējuma gadījumā. Kā vēsta lrt.lt, pēc ziņām par iespējamo apdraudējumu cilvēki steidzās uz pagrabiem, pazemes autostāvvietām un citām vietām, kuras uzskatīja par drošām.
Trauksmes laikā uz aptuveni pusstundu tika apturēta vilcienu kustība Viļņas reģionā, kā arī noteikti ierobežojumi gaisa telpā virs Viļņas lidostas. Iedzīvotāji saņēma brīdinājumus telefonos ar aicinājumu doties uz patvertnēm.
Daudziem tas kļuva par pārbaudījumu, cik gatava šādām situācijām patiesībā ir pilsēta. Vieni zināja, kur doties, citi atzina, ka apjukumā mēģinājuši saprast, kur vispār atrodas tuvākā drošā vieta.
Kāda Viļņas iedzīvotāja Ilona stāstīja, ka viņas darba vietā viss noticis organizēti. Darbinieki saņēmuši paziņojumu un devušies uz pazemes autostāvvietu, kas šādās situācijās paredzēta kā tuvākā patvertne.
“Nonācām pirmajā stāvā un kādu laiku tur pastāvējām. Daži aizgāja, citi palika strādāt, jo daudziem bija steidzami darbi. Daži vispār nekur negāja. Pie mūsu ēkas mazgāja logus, un tas cilvēks tā arī turpināja tos mazgāt, viņš droši vien nemaz neko nezināja par trauksmi,” viņa atceras.
Pēc viņas teiktā, arī apkārtējo māju iedzīvotāji reaģējuši dažādi: “Cilvēki skatījās viens uz otru. Kāds skrēja, kāds nolēma palikt, vēl kāds vienkārši stāvēja pie mašīnām un skatījās, kā citi dodas uz patvertnēm.”
Ilona stāstīja arī par situāciju kādā Viļņas skolā, par kuru uzzinājusi no draudzenes. Sākotnēji skolēnus sāka vest uz pagrabu, taču drīz vien izrādījās, ka vietas visiem nepietiek.
Tikmēr cita Viļņas iedzīvotāja Olga stāstīja, ka viņas mājā nebija norādes par patvertni, tāpēc viņa devās uz blakus ēku, kur šāda zīme bija izvietota. Taču tur viņu sagaidīja negaidīta reakcija.
“Es iegāju tur kopā ar vēl vienu vīrieti, un tur jau atradās vecāks vīrietis, kurš mums krieviski pateica: “Kāpēc jūs atnācāt šeit? Ejiet uz savu pagrabu”.”
Sieviete mēģinājusi paskaidrot, ka viņas mājā patvertnes neesot.
“Es saku: mums laikam nav zīmes, ka tā ir patvertne. Bet viņš atbildēja: “Tās zīmes noņēma krievi, es pat varu pateikt, kuri tieši.” Mani šī saruna pārsteidza. Vai tiešām bīstamā situācijā mums būtu jāstrīdas par to, kurš un kāpēc noņēmis zīmi un vai kaimiņu mājas iedzīvotāji drīkst atrasties patvertnē?”
Savukārt Viļņas iedzīvotāja Indre atzina, ka pēc trauksmes paziņojuma jutusi vairāk apjukumu nekā bailes. Viņa palika mājās un nesaprata, kur tieši būtu jādodas: “Es labprāt ietu uz patvertni… Tikai tās nav.”
Arī darba čatos cilvēki aktīvi apsprieduši notiekošo un jautājuši, kur meklēt drošu vietu, ja nav skaidras instrukcijas.
Tikmēr kāds cits iedzīvotājs Oļegs stāstīja, ka trauksmes laikā ātri savācis svarīgākās lietas un devies uz pagrabu, taču tur valdījusi pavisam cita atmosfēra:
Viņš arī secinājis, ka šādās situācijās ļoti svarīgs ir ārējais akumulators telefonam, jo viņa telefona baterija trauksmes laikā gandrīz pilnībā izlādējusies.
Lrt.lt vēsta, ka trauksme Viļņā tika atcelta trešdien ap pulksten 11. Sākotnēji Viļņas reģionā tika izsludināts dzeltenais, bet vēlāk arī sarkanais apdraudējums.