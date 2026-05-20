Vladimirs Putins
Lietuvas ārlietu ministrs brīdina Krieviju: Kaļiņingrada nav neieņemams cietoksnis

LETA, LA.lv
7:38, 20. maijs 2026
Ķēstutis Budris paziņojis, ka NATO nepieciešamības gadījumā spētu iznīcināt Krievijas militāro infrastruktūru Kaļiņingradā, tostarp pretgaisa aizsardzības un raķešu bāzes.

Kā vēsta mediji, Lietuvas ārlietu ministrs uzsvēris, ka Krievijai nevajadzētu uzskatīt Kaļiņingradu par neieņemamu militāro cietoksni.

“Mums jāparāda krieviem, ka mēs spējam pārvarēt viņu izveidoto militāro nocietinājumu Kaļiņingradā. NATO rīcībā ir līdzekļi, lai nepieciešamības gadījumā iznīcinātu tur izvietotās pretgaisa aizsardzības un raķešu bāzes,” sacīja Budris.
Viņš norādīja, ka pašlaik galvenais mērķis ir atturēšana, taču Maskavai esot jāsaprot, ka Kaļiņingradā izvietotā militārā infrastruktūra negarantē drošību iespējamā konflikta gadījumā.

Budris arī brīdināja, ka potenciālu konfliktu ar Krieviju nevajadzētu uztvert tikai kā Austrumeiropas problēmu.

“Ja atturēšanas sistēma neizdosies, sekas izjutīs ne tikai Krievijas kaimiņvalstis, bet visa Eiropa,” uzsvēra Lietuvas ārlietu ministrs.

Mediji norāda, ka šādi paziņojumi ir signāls Maskavai, kura Kaļiņingradu ilgstoši izmantojusi kā militāra spiediena instrumentu reģionā.

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Saistībā ar Krievijas nepatiesajiem apgalvojumiem, ka Lietuva atļauj Ukrainai izmantot savu gaisa telpu tās bezpilota lidaparātu uzlidojumiem Krievijai, pret Lietuvu iespējamas ļoti nopietnas Krievijas provokācijas, paziņoja Lietuvas prezidenta galvenais padomnieks nacionālās drošības jautājumos Deivids Matuļonis.

Krievijas apgalvojumus Matuļonis raksturoja kā absurdus.

“Tas ir absurds, un šādā vidē pret mums ir iespējamas ļoti nopietnas provokācijas,” radiostacijai “Žiniu radijas” sacīja Matuļonis.

Viņš nekonkretizēja, ko ar to domājis, bet uzsvēra, ka tas nav saistīts tikai ar propagandu Krievijas publiskajā telpā, bet arī ar Krievijas specdienestiem.

“Es negribētu iedziļināties detaļās, jo tā nav publiska informācija, bet situācija tika eskalēta diezgan nopietni. Pēc mūsu vērtējuma, tie bija ne tikai Krievijas propagandas jautājumi. Viss gāja daudz dziļāk, tas ir, no attiecīgajām Krievijas struktūrām,” sacīja prezidenta padomnieks.

Arī Lietuvas Seima priekšsēdētājs Jozs Oliaks apstiprināja, ka ir nepubliska informācija par iespējamām Krievijas darbībām.

“Ne par visu varam runāt. Šajā gadījumā šādas publiskas informācijas nav (..) Nepubliska informācija ir domāta analizēšanai un lēmumu pieņemšanai,” otrdien žurnālistiem sacīja parlamenta priekšsēdētājs.

“Krievijas agresīvā politika, tās rīcība un apsūdzības jau ir kļuvušas par pašsaprotamu lietu. Es domāju, ka mums tam jāseko līdzi, jānovēro, jāanalizē un jābūt gataviem,” viņš teica.

Pēc Oleka domām, nav izslēgts, ka Krievija var imitēt Ukrainas dronu lidojumus Lietuvas teritorijā.

“Mēs paši zinām un diskutējam ar ukraiņiem par to, ka krievi var vienu vai otru dronu no dronu rindas novirzīt mūsu virzienā, no otras puses – nevar izslēgt iespēju, ka viņi var vienkārši mēģināt imitēt un palaist savu [dronu]. Jebkāda veida provokācija ir iespējama, mums jābūt gataviem tai un nav jābīstas,” sacīja Oleks.

Šādi amatpersonas atbildēja uz lūgumu komentēt prezidenta Gitana Nausēdas pagājušajā nedēļā uzteikto brīdinājumu “karojošajām valstīm Eiropā” neizmantot Lietuvas teritoriju dronu uzlidojumiem.

Pagājušajā nedēļā Nausēda sacīja, ka tas būtu rupjš suverenitātes un starptautisko tiesību pārkāpums.

Pēc Matuļoņa teiktā, šis signāls pirmām kārtām bija adresēts Krievijai, jo ir redzams, ka tā arvien vairāk eskalē šo jautājumu.

“Mums vajadzēja ļoti skaidri pateikt, ka mēs aizstāvam savu suverenitāti, savu teritoriju un neesam tieši iesaistīti militārās darbībās, lai gan mēs atbalstām un turpināsim atbalstīt Ukrainu,” sacīja padomnieks.

Pēdējos mēnešos arvien biežāk tika novēroti Ukrainas dronu lidojumi Baltijas valstu gaisa telpā, un Maskava ir apsūdzējusi Baltijas valstis, ka tās ļaujot izmantot savu gaisa telpu Ukrainas dronu uzbrukumiem Krievijas enerģētikas un militārajai infrastruktūrai.

