Kāpēc kaķis visu laiku apgāž savu ūdens bļodu? Tam var būt nopietns iemesls 0
Kaķi ir slaveni ar savu nepatiku pret ūdeni. Lielākā daļa šo dzīvnieku izvairās no samirkšanas, bet dažiem tomēr patīk spēlēties ar ūdens bļodām vai meklēt citus ūdens avotus savā vidē. Eksperti brīdina, ka, ja jūsu kaķis šļakstās savā ūdens bļodā, bet nedzer, tas varētu liecināt par veselības problēmu, kas ietekmē tā dabisko vajadzību pēc hidratācijas, raksta vietne Spruce Pets.
Šie dzīvnieki ir dabiski rotaļīgi un bieži spēlējas ar priekšmetiem, izmantojot ķepas. Tā kā kaķi sevi laiza, maz ticams, ka tie izmantos ūdeni no bļodas sevis mazgāšanai.
Medija citētie eksperti iesaka aizvest kaķi pie veterinārārsta, lai pārliecinātos, ka viņa interesei par ūdeni nav medicīniska iemesla.
Diabēts, nieru mazspēja un vairogdziedzera darbības traucējumi, cita starpā, var pastiprināt slāpes. Slimi kaķi var biežāk dzert no bļodām, šļakstot ūdeni, un var arī meklēt citus ūdens avotus, piemēram, krānus vai tualetes podu.
Turklāt trauksme vai stress dažkārt var izraisīt kaķu dīvainu uzvedību. Tie var iemērkt ķepas ūdens bļodā vai mēģināt tajā iekāpt. Eksperti norāda, ka tas ir saistīts ar viņu bailēm nošķirties no saimniekiem.
Kā neļaut kaķiem izliet ūdeni
Dažreiz kaķēns, rotaļājoties ūdenī, uzvedas atbilstoši savam vecumam. Dažiem jauniem kaķiem patīk plunčāties ūdenī, bet citi no tā izvairās. Kaķēni parasti izaug no šādas uzvedības, tāpēc ir vērts būt pacietīgiem.
Kaķēni visaktīvāk spēlējas līdz 5 mēnešu vecumam, pēc tam viņu aktivitāte samazinās. Ja kaķēna uzvedība nemainās līdz ar vecumu, novirziet viņa uzmanību uz labākiem izklaides veidiem, nodrošinot viņam dažādas rotaļlietas, ieteikts rakstā.
Šāda kaķu uzvedība var būt saistīta arī ar stresu. Ja nevarat precīzi noteikt konkrētu problēmu, veterinārārsts var palīdzēt to identificēt.
Eksperti iesaka izmēģināt sekojošas metodes
Ja jums ir duša vai vanna, varat tur novietot bļodu ar ūdeni un parādīt to savam kaķim. Tādā veidā ar kārumiem un uzslavām jūs varat mudināt savu kaķi spēlēties ar ūdens bļodām tikai dušā, kur ūdens izliešana neradīs problēmas.
Bieži mainiet ūdeni — vismaz reizi dienā. Varat pievienot ledus gabaliņus, lai ūdens būtu vēsāks.
Izmēģiniet alternatīvas ūdens pudeles, piemēram, tādas, kas ir paredzētas pret izšļakstīšanos jūrascūciņām vai citiem maziem dzīvniekiem.
Izmēģiniet strūklakas tipa ūdens padeves sistēmu, kam ir nepārtrauktas plūsmas cikls, lai ūdens vienmēr būtu svaigs.