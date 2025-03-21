Kāpēc kaķi ar apskaužamu regularitāti “notīra” galdus un plauktus: zinātnieku versija 0
Vai esi redzējis, kā kaķis ar ķepu viegli aizskar glāzi un tad to nogrūž no glada? Vai foto rāmi no plaukta? Un domājis: “Kāpēc?” Tas nav tikai nerātnība, bet gan instinkts, garlaicība, ziņkāre un dažreiz gudrs veids, kā piesaistīt saimnieka uzmanību.
Saskaņā ar Saseksas Universitātes pētījumu, kaķi mijiedarbojas ar nedzīviem objektiem savas dabiskās ziņkāres un vajadzības pārbaudīt apkārtni dēļ. Šāda uzvedība novērota kaķiem, kas medī vienatnē.
Kaķi ir dabiski mednieki. Viņu instinkti liek pārbaudīt objektus ar ķepām. Kad kaut kas kustas, viņu smadzenes aktivizējas, it kā sakot: “Dzenies pakaļ!”
Garlaicība arī ir iemesls. Bez pietiekamas rotaļāšanās vai rotaļlietām kaķi meklē izklaidi, nogrūžot lietas.
Turklāt kaķi mīl uzmanību. Pat negatīva uzmanība, piemēram, kad tu kliedz vai skrien pakaļ nokritušai lietai, ir labāka nekā nekas. Viņi ātri saprot, ka lietu nogrūšana piesaista tavu skatienu.
Izpratne par kaķu uzvedību palīdz to risināt gudri un laipni.