Turpinās protestēt pret Latvijas dalību "Eirovīzijā" kopā ar Izraēlu

FOTO. “Nāvi nevar pārdziedāt!” Turpinās protestēt pret Latvijas dalību “Eirovīzijā” kopā ar Izraēlu 0

LETA
22:38, 7. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Šodien un 14. februārī pie Rīgas Kinostudijas notiks protests pret Latvijas dalību starptautiskajā dziesmu konkursā “Eirovīzija” kopā ar Izraēlu, aģentūru LETA informēja protestu rīkotāju pārstāve Mētra Saberova.

Akcija sāksies plkst. 20 un ilgs apmēram stundu. Tā notiks dziesmu konkursa “Supernova” otrā pusfināla laikā. Pirmā šāda akcija jau notika 31. janvārī, kad norisinājās “Supernovas” pirmais pusfināls.

Protesta akcijas tiek organizētas kopā ar Palestīnas atbalsta kustībām Baltijā, pieprasot Latvijas, Igaunijas un Lietuvas raidorganizācijām atteikties no dalības 2026. gada “Eirovīzijā”, ja tiek pieļauta Izraēlas dalība tajā.

Protestētāji arī prasīs mūziķiem atteikties no dalības “Eirovīzijas” reģionālajos atlases pasākumos, bet Baltijas kultūras ministriem – “sniegt publiskus paziņojumus, kuros tie nosodītu Izraēlas veikto genocīdu un kara noziegumus”.

2025. gada decembrī Eiropas Raidorganizāciju savienība (EBU) paziņoja, ka Izraēla piedalīsies 2026. gada “Eirovīzijā” pēc tam, kad EBU Ģenerālā asambleja pieņēma jaunos noteikumus, un atteicās rīkot balsojumu, kura rezultātā Izraēla varētu tikt izslēgta no konkursa.

Protestētāju pārstāve informē, ka Islande, Īrija, Nīderlande, Spānija un Slovēnija paziņojušas par nepiedalīšanos “Eirovīzijā”.

Protestu rīko kustība “Par brīvu Palestīnu” kopā ar biedrību “Ebreji par mieru”.

Tēmas
