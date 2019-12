Foto: Athit Perawongmetha / Reuters / Scanpix / LETA

Par šo visai impozanto lietu, ko skatīja Zemgales rajona tiesa Dobelē, esam jau rakstījuši iepriekš.

Pagājušā nedēļā stājās spēkā tiesas spriedums – 4300 eiro naudas sods – pret kuģa kapteini Fransuā de Laatu. Viņu apsūdzēja par automašīnas “Mercedes Benz” izkrāpšanu no savas sievas Viktorijas, Latvijas armijas virsnieces.

Fransuā bija pārdevis dažus tūkstošus eiro vērto mersedesu, kas bijis noformēts uz sievas vārda un, kuru viņai par savu naudu savulaik nopircis Vācijā. Nav līdz galam skaidri notikuma apstākļi, bet sieva it kā atļāvusi vīram noņemt automobili no uzskaites, lai to remontētu.

Automobiļa pircējam, autoplača īpašniekam (Fransuā paziņam) ar šādu ziņu pieticis. Beigās darījums pārvērties par “pārdošanas-pirkšanas” darījumu: Fransuā mersedesu reģistrējis uz sava vārda un pārdevis. Sieva uzskata, ka tikusi apkrāpta. Nav zināms, vai pāris šobrīd ir oficiāli šķīries.