Kara cirvis aprakts? Bricis atklāj, kādas tagad ir viņa attiecības ar Rastorgujevu
Pirms gada mediji vēstīja par konfliktu Latvijas biatlonā starp treneri Ilmāru Brici un izlases līderi Andreju Rastorgujevu. Tagad, kad Bricis izcietis piespriesto diskvalifikāciju, viņš žurnālam “Privātā Dzīve” pastāstījis, kādas attiecības starp abiem valda.
Atgādināsim, ka pērn notikušais incidents bijis par nozagtām slēpēm. Viss aizgāja tik tālu, ka lietā tika liktas pat dūres. Biatlonists medijiem sacīja, ka treneris viņam nodarījis miesas bojājumus.
Par notikušo incidentu Bricis tagad saka: “Konflikts nebija starp Rastorgujevu un Brici. Tas bija konflikts starp Rastorgujevu un komandu, kurā viņam pretī trāpījās viens cilvēks, es, kas iestājās par pārējiem. Liekas, toreiz saspīlējumu atrisinājām, taču tad Andrejam domas mainījās un parādījās kaut kādas traumas. Tagad es uz to lūkojos tā – kas bijis, tas izbijis.”
Tomēr, vai abi savā starpā komunicē?
“Esmu viņu saticis, bet mums nav, par ko runāt. Ja vajadzētu, man nebūtu problēmu,” tā izdevumam PDz sacīja Ilmārs Bricis.
“Man bija liegums, kura dēļ nevarēju nevienu trenēt, nevarēju būt ar komandu, faktiski nevarēju strādāt. Tagad to atkal drīkstu darīt, tomēr sacīt, ka esmu atgriezies Latvijas biatlona izlasē, būtu par skaļu teikts, jo neesmu nevienā komandā,” informēja Bricis, atklājot, ka diskavlifikācijas laiku izmantoja, lai pavadītu laiku kopā ar ģimeni.
