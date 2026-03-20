Krievija un Baltkrievija iegūst slepenus datus: Ukrainas dronu operators izrādījies spiegs
Ukrainas bruņoto spēku drona un zemes robota operators izrādījās spiegs, kurš vienlaikus strādāja diviem ienaidnieka izlūkdienestiem. SBU pretizlūkošanas dienests aizturēja Bezpilota sistēmu spēku karavīru, kurš sadarbojās ar Krievijas FSB un Baltkrievijas Robežsardzi.
Vainīgais Harkivas apgabalā nosūtīja ienaidniekam slepenus datus par Ukrainas bezpilota lidaparātiem un modernām robotizētām sistēmām, ziņo SBU preses dienests.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka karavīrs no vienas no Bezpilota sistēmu spēku vienībām, ieņemot bezpilota lidaparāta operatora amatu, nosūtīja ienaidniekam informāciju par Aizsardzības spēku dronu maršrutiem, veidiem un skaitu, kas tika izmantoti militāro operāciju laikā ziemeļaustrumu pierobežā.
Pēc tam, sekojot Krievijas specdienestu norādījumiem, vīrietis tika pārcelts uz citu amatu – par Ukrainas bruņoto spēku sauszemes robotsistēmu operatoru, kas tika izmantota ievainoto evakuācijai un munīcijas piegādei Izumas virzienā.
Tajā pašā laikā viņš nosūtīja ienaidniekam informāciju par Aizsardzības spēku jaunāko robotizēto sistēmu taktiskajām un tehniskajām īpašībām.
Aģents plānoja pēc tam bēgt uz Krieviju pāri frontes līnijai, kur viņu sagaidītu izlūkdienesta darbinieki. Taču SBU militārā pretizlūkošana rīkojās proaktīvi: aģenta darbības tika dokumentētas, un pēc nepieciešamajiem pasākumiem Ukrainas karaspēka pozīciju aizsardzībai viņš tika aizturēts Harkivas apgabalā.
SBU izmeklētāji viņu informēja par aizdomām par nodevību kara stāvokļa apstākļos. Aģents pašlaik tiek turēts apcietinājumā bez drošības naudas. Viņam draud mūža ieslodzījums un mantas konfiskācija.
Starp citu, SBU militārā pretizlūkošanas dienests Kijevā aizturēja arī Krievijas izlūkdienesta aģentu, kurš plānoja dubultu teroraktu.
Ārzemnieks no Dienvidkaukāza bija plānojis attālināti uzspridzināt Ukrainas karavīra automašīnu, bet pēc tam, kad ierastos neatliekamās palīdzības dienesti, uzspridzināt otru bumbu. Aizturētajam izvirzītas apsūdzības par terorakta plānošanu.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.