Seši policijas protokoli, mašīna grāvī un pazudis kaķis: kas tieši atgadījās liktenīgajā dienā ar lustīgo latgalieti Rutu?
«Citam pa visu dzīvi nav tik daudz notikumu kā man pa vienu dienu,» par 12. marta piedzīvojumiem žurnālam «Privātā Dzīve» stāsta pensionāre Ruta.
Sākoties pavasarim, šova Saimnieks meklē sievu dalībniece Ruta Frēliha pēc ilgākas pauzes bija nolēmusi iedarbināt savu automašīnu Dacia, kam jau pērn novembrī bija beigusies tehniskā apskate.
Sieviete stāsta, ka nav devusies iziet tehnisko apskati, jo nav vēlējusies tīrīt sniegu no ceļa. Ziemā arī neesot bijis kur braukt, tad nu auto vienkārši nostāvējis.
“Nodomāju, nekas slikts jau nenotiks, ja pabraukšu mazu ceļa posmu pretī draugam Zigurdam, bet pēc tam pārsēdīšos viņa auto, lai dotos uz banku,” atceras Ruta.
Sacīts, darīts! Kad ieraudzījusi Zigurda mašīnu, viņa ļoti nopriecājusies. “Man vajadzēja tikai nedaudz pabraukt atpakaļgaitā, bet nejauši ieslīdēju nāvīgā trīs metrus dziļā grāvī. Zigurds ļoti satraucās, bet es mierināju – mašīnīte ir maza, nebūs grūti to izvilkt. Apstājās septiņas mašīnas, un septiņi jauni cilvēki mēģināja manu Dāčiņu izvilkt no grāvja. Nesanāca,” atminas Frēliha. Tas izdevies tikai ar traktora palīdzību.
“Mans paziņa Jurītis to izdarīja trīs minūtēs,” priecājas Ruta. Kad mašīna bija veiksmīgi izvilkta, uz banku vairs netika braukt, tā vietā galamērķis bija viens – tehniskā apskate.
Kad auto jau bijis netālu no Daugavpils cietokšņa, to, bākugunīm mirgojot, apturējusi policija. “Policists jautāja, vai man ir tehniskā apskate. Godīgi atbildēju, ka nav, un teicu, ka esmu ceļā uz CSDD. Iedevu viņam savu vācu pasi un vācu tiesības. Bet policists ne vārda vācu valodā nesaprata,” stāsta viņa. Tad tika sastādīts protokols un izbrīnīja soda nauda – tikai pieci eiro.
Saimniekšova līgaviņa turpinājusi ceļu, uzgriezusi skaļāk mūziku. Bet jau pēc 200 metriem jau pazīstamais policijas auto atkal aizšķērsojis kundzei ceļu.
“Policisti teica – esot likuši apstāties, bet es to neesot darījusi. Atbildēju, ka vienkārši nedzirdēju. Teicu arī, ka nav normāli mani stādināt otro reizi,” pukojas Ruta, atklājot, ka policisti viņai ļāvuši turpināt ceļu.
Kad kundze gandrīz nonākusi līdz CSDD, nu jau pazīstamie policisti auto apturējuši trešo reizi. “Viņi sāka pārmest, ka neklausu policijai… Atbildēju: “Man nevajag jūs klausīt! Esmu 17 gadus nodzīvojusi Vācijā, tur neviens nedara tā, kā jūs šeit.” Redzot, ka no manis nekāda jēga nebūs, palaida beidzot iziet auto tehnisko apskati,” teic Ruta.
Viņa atzīst – tikšanos ar policistiem atceras ar smaidu, taču tehniskās apskates cenas gan sagādājušas galvassāpes. “Man ir maza mašīna, domāju, ka būs jāmaksā kādi 80 eiro, bet viņi pieprasīja 150 eiro. Biju šokā un gāju runāt ar Daugavpils CSDD priekšnieku. Viņš skaidroja, ka likums paredz maksāt ceļa nodokli gan par iepriekšējo gadu, gan šo, tāpēc summa ir tik liela. Dusmojos: “Un ko darīt, ja man nav tādas naudas?” Viņš atbildēja: “Tad brauciet uz mājām pakaļ,”,” atceras Frēliha. Tā arī nav tikusi pie tehniskās apskates dokumenta, viņa atbrauca mājās un ir apņēmības pilna šo jautājumu sakārtot šonedēļ.
Tikmēr policija jau nākusi klajā, ka par Rutas veiktajām darbībām uzsākti sešiadministratīvo pārkāpumu procesi. Esot uzlikti trīs sodi par piedalīšanos satiksmē bez derīgas auto tehniskās apskates, viens sods par ceļazīmes neievērošanu, viens par nepakļaušanos amatpersonas prasībai apturēt transportlīdzekli un vēl viens sods par amatpersonas likumīgo prasību nepildi. “Es tiešām nesaprotu, kā tas iespējams, ja viss notika aptuveni desmit minūtēs? Izskatās, ka diemžēl nekas vēl nav beidzies,” sarūgtināta ir Frēliha.
Ruta piebilst – ja godīgi, tomēr visā šajā jezgā lielāko pārdzīvojumu viņai sagādāja kaķenes Rudītes pazušana. “Es viņu pērn paņēmu no ielas vēl pavisam maziņu. Kaķis bija mašīna brīdī, kad ieslīdēju grāvī. Atgriežoties mājās, atskārtu to, ka Rudītes nav. Satraucos, ka varbūt viņa ir palikusi kaut kur uz ceļa un būs jādodas meklēt,” atceras latgaliete. Par laimi šo problēmu visai ātri izdevās atrisināt. “Rudīte turpat vien bija mašīnā. Acīmredzot bija tik ļoti pārbijusies avārijas dēļ, ka noslēpās,” spriež viņa.
